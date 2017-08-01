〈台北都會〉北市大擬改隸中央管轄 校長反對

2017-08-01

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立大學第一任校長戴遐齡續任，將於今日佈達，不過，去年戴續任評鑑惹出爭議，管轄的北市教育局準備「抽身」，近日重啟評估研究，擬將北市大仿照兩廳院轉型為行政法人，或直接改隸中央。戴遐齡則說，「我個人喜歡留在北市」，主張續留北市府，因為市府是學校最大的後盾，有資源支持協助學校，但決策仍會尊重市府的決定。

教育局長證實有此轉型規劃

教育局長曾燦金證實確有此規劃，他指出，北市大一年由市府編列經費挹注十八億元，但被認為排擠市內中小學經費；目前從教育整體預算結構思考，讓北市大轉型，減少政府經費，等於受政府規範少，北市大自主性也提升，這是多贏局面，會請北市大自行討論。

前台北市長郝龍斌任內將台北市立教育大學、台北市立體育學院合併，成為台北市立大學，戴遐齡接下首任校長。戴於七月三十一日任期屆滿，因此去年展開連任作業，柯市府高層曾出面「勸退」戴放棄連任，但遭戴拒絕。

北市教育局找了七名評鑑委員，要對戴打分數，被評鑑為「待改善」。林世宗指出，七名府外委員當時評鑑全數不通過，不予以同意，但與戴親近的校務會議代表成了「護身符」，投票同意通過讓戴續任，評鑑淪為參考，柯市府現在只能搖頭苦笑看戴續任。

對於評鑑，曾燦金認為，評鑑確實應該發揮功能，校長連任時評鑑要過關，才能提校務會議遴選，不能說學校不理，但這牽涉到大學法要修法、是體制的問題，這部分要再跟中央討論。

戴遐齡則回應，感謝評鑑委員的指導，當時委員對事務性與學術性有意見，事務性就是世大運參與，現行北市大大一、大二生全擔任志工，學術性方面從遠見雜誌針對全國大專院校評比，北市大被稱為進步最神速的學校，都有作改善。評鑑後還要提報校務會議，最後投票她獲超過九成同意，顯然師生對她也肯定。