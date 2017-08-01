〈台北都會〉台北市餐飲衛生分級認證 158家獲標章

2017-08-01

第二波結合世大運場館周邊業者

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市食安自治條例去年一月上路，施行「餐飲衛生管理分級評核認證」，去年首波強制申請觀光旅館業，今年第二波結合世大運，北市衛生局輔導鼓勵北市、新北市、桃園市及新竹縣的世大運周邊場館，共八三三家餐飲業加入餐飲分級管理，昨公布北市十六處場館周邊的一七三家餐飲業評核名單，取得優級有一一九家、良級三十九家，除頒發認證標章外，並授予專屬的「熊讚」識別標章，張貼在店入口處，讓消費者食得更安心。

173家參與評核 9成獲頒熊讚標章

台北市食安自治條例去年一月上路，強制餐飲業須取得餐飲衛生管理分級標章，評核重點包含食材追溯紀錄、從業人員管理、設備設施管理、物料及貯存管理、製程與品質管制等五大面向，由各大專院校食品安全及營養學者專家任評審。

9月第三波 鎖定賣場熟食區

衛生局科長王明理表示，九月將進行的第三波餐飲分級標章再擴大，北市十六家連鎖賣場的即食熟食區及商店街約一二○家餐飲業，統統必須參與評核並且取得「優」或「良」認證，若衛生門檻過不了國家標準、被打入「不分級」，又遲遲無法改善，最重開罰十萬元。

若未過門檻又未改善將重罰

王明理說，標章分兩級，評核五大面向若缺失在兩個以下獲「優」、三個以下評為「良」。去年公告首批強制申請餐飲分級標章為觀光旅館業，完成四十一家觀光旅館一三八處營業場所，包括晶華酒店、君悅飯店、圓山大飯店，共一○五個優級、廿七個良級。

世大運場館周邊五百公尺以內餐飲業也採同樣評核面向，衛生局昨公布評核名單，一七三家餐飲業者參加評核，結果有一五八家通過授證，通過率達九成，授證業者包括莫凡彼咖啡館、吉野家、大戶屋、爭鮮迴轉壽司、三商巧福等。吉野家表示，有標章認證，可以讓消費者更安心，很樂意配合該政策。