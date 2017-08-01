〈台北都會〉大雨就淹 民控營建署污水工程肇禍

2017-08-01

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市汐止區明峰街二九八巷近期只要下大雨就會淹水，六月二日豪雨更造成當地汪洋一片，由於巷弄後方就是山坡地，滾滾黃泥流入民宅及地下室，三百多戶受到影響，苦不堪言；居民質疑營建署施作污水工程，縮減排水溝寬度肇禍，發起連署抗議，昨天更在巷口懸掛布條，希望能獲得重視。

包商︰部分住戶自縮溝寬 簽切結書

營建署發包委作的污水工程承包商主任簡彣諺表示，當初是部分住戶自行縮減部分排水溝寬度，供污水工程施工，當時曾警告可能導致淹水，且簽有切結書，若產生淹水由住戶自行處理；且淹水也與周邊排水設施阻塞、山坡地開發有關，兩週內會再與居民開會，研商解決辦法。

居民發起連署 要求包商賠償

「真的淹到怕！」未簽切解書的五十多位居民發起連署，要求承包商負起賠償責任，家住一樓的洪先生說，上次大雨，家具全泡水，清理了三週才恢復原狀，只好花費約十萬在門前設擋水門。

居民指出，巷底一條長約三十米、寬約一米的排水溝，在五月污水工程完工後，寬度大幅縮小至三十公分，且水溝後方加蓋路面，導致排水功能降低。

當地北山里長林徵熊表示，污水工程本應在排水溝旁施作，但工程範圍上的住戶，依法應自行退縮七十五公分，住戶為免拆遷，與營建署承包商協調，集資約二十萬元自行縮減部分排水溝，供污水工程施工。

議員批包商便宜行事 應負責任

議員白珮茹昨到場會勘，眼見居民掛白布條抗議，與里長、承包商吵成一團，痛批承包商便宜行事，應負最大責任。