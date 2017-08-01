〈台北都會〉環狀線施工 中和、板橋段今起夜間交管

2017-08-01

至31日 夜間11點至隔日清晨6點止

〔記者何玉華／新北報導〕新北市捷運環狀線施工，八月將進行中和、板橋路段高架工程作業，今起至卅一日止，夜間十一點至隔日清晨六點止，中和區板南路、中正路及板橋區板新路等路段，以及沿線的台六十四線高架道路，將進行交通管制，台六十四線將階段性封閉七處匝道。

捷運局公告的施工範圍包括中和區中正路（鄰近及橫跨台六十四線）高架橋排水工程、鋼構補漆及隔音牆組立施工作業，夜間將封閉中和區中正路往新店慢車道及台六十四線高架七處匝道，包括往東方向的板橋匝道，板橋往中和改行平面道路，大漢橋上台六十四線匝道及民生陸橋上匝道；往西方向封閉中和一（往板橋）匝道、國道三轉台六十四線匝道、中和安平路上匝道、新店端匝道。

另外，板橋區板新路板新站、中和區板南路橋和站及中原站、中和區中山路二段，進行吊料、捷運高架排水施作、隔音牆組立、鋼構件補漆及中央分隔島復舊作業，採階段性封閉板橋區板新路、中和區板南路、中山路二段及板南路部份或全部車道。

捷運局指出，這些路段平日車流量大，但半夜車輛有限，施工初期曾做過調查，台六十四線凌晨零點至清晨六點，每小時車流量以零點至凌晨一點時段約五百多輛次最多，之後輛次遞減，因此選擇在深夜十一點至清晨六點施工，以降低對交通的影響。

捷運工程局提醒，行經施工區域車輛減速，並依現場指揮人員導引通行，施工期間若有任何問題或建議事項，可洽台北市捷運局東區工程處土木第三工務所，電話：02-82431071。