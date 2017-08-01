〈台北都會〉醫藥費嗶悠遊卡 馬偕台北、淡水院區開通

2017-08-01

7月啟用 減去排隊繳費時間

〔記者鍾泓良／台北報導〕你想過去醫院看診也能用悠遊卡嗎？台北市悠遊卡公司在二○○八年進駐台北市立聯合醫院，至今推動醫院悠遊卡付費系統約九年，全台共有十幾家醫院享有該服務，民眾看完診到櫃檯繳費時，只要在感應機台「嗶一下」，三秒鐘即完成繳費，免掏現金找零錢。而七月也開通馬偕紀念醫院台北院區、淡水院區，擴增醫院支付管道後，加速消化櫃檯繳費人龍。

悠遊卡公司表示，醫院悠遊卡付費系統二○○八年就從台北市立聯合醫院系統上線，目前評估一般門診使用率只佔門診付費的五％，但像是三總松山分院復健科使用率則高達六十五％。

悠遊卡公司解釋，目前使用率不高的主因，係因民眾對於悠遊卡支付的使用習慣仍在「小額支付」，對於數百元的掛號門診費，即使悠遊卡有儲值足夠金額，還是習慣掏現金付費。但對於每次固定看診費是五十元左右的復健科，就會認為用悠遊卡付費方便許多。

目前在醫療體系已可以使用悠遊卡的醫院，除馬偕外，還包括台北市及新北市的市立聯合醫院系統、三軍總醫院內湖總院、汀州分院、松山分院復健科、長庚醫院台北院區、宏其婦幼醫院，壢新醫院、員林基督教醫院、鹿港基督教醫院、彰化基督教醫院、衛生福利部嘉南療養院、羅東博愛醫院等。