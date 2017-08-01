〈台北都會〉oBike業者：同意繳交廠商權利金

2017-08-01

〔記者鍾泓良／台北報導〕對於雙北七月針對自行車大執法，oBike被拖最多。對此oBike總經理王妍婷表示，依照市府公聽會說明，明年的共享車輛自治條例不會與中央法令牴觸，也參考美國舊金山做法，對廠商收取權利金，這部分公司都可以欣然接受。而對於新北市強硬做法已提出訴願，將尊重司法，靜待法庭解釋。

對新北強硬做法已提訴願

王妍婷指出，消費者違規停放本來就不對，但她認為，oBike拖吊數量高，並非代表oBike使用者沒有公德心，而是因為私人單車會使用私鎖固定，所以不會像oBike那麼好搬運。

YouBike：不會有違停

對於政府大力抓違停單車，YouBike公司說，若民眾未歸還就是持續扣款，因此不太可能有違停狀況；也強調YouBike責任界定得很清楚，只要車輛在站體就屬於公司，民眾借走後，行駛中的違規行為就屬於民眾的責任，將依交通相關法令處理。

至於北市消保官提到oBike無保第三人責任險及傷害險，王妍婷解釋，是保險公會未提出相應保費計算，因此無保險公司有辦法承保，更提到YouBike也無相關保險；未來若有方案出來，絕對願意找國內公司投保。

YouBike公司也回應，他們所投保的是產品責任險及租賃站範圍內的公共意外險；因國內目前無相應險種，未來只要交通單位及金管會提出方案，就會依政策辦理；公司補充，如果民眾對於騎乘安全有疑慮，也可以自行投保相關保險。