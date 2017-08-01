〈台北都會〉台北市違規單車拖吊641輛 逾3成是oBike

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市七月執法拖吊違規腳踏車，至今已拖吊六百四十一輛腳踏車，其中oBike 就佔兩百卅八輛，違規拖吊逾三成。
議員批執行力不如新北
議員陳建銘昨天在龍門國中拖吊場舉行記者會指出，oBike上路後，最為人詬病的違規停車、佔用車位及民眾消費爭議，市府至今都拿不出辦法，更指新北市至目前為止，已拖吊五千五百卅九輛oBike，台北市目前為止只拖吊兩百卅八輛，質疑根本是市府鐵腕生鏽，呼籲應加強管理，「而不耍嘴皮子說YouBike會被oBike淘汰掉」。
交通局專委劉嘉祐說，目前府方已在擬定「共享車輛自治條例草案」，今天開始只要有單車停放在收費停車格，也將進行拖吊。另外，「台北市處理妨礙道路交通車輛自治條例」今年六月一日公告，因此，廠商將腳踏車領回，不需像新北一樣要繳納罰金及保管費，包括拖吊費用八十八元，一日保管費二十元，北市要等到明年元旦才會收取移置保管費，包括一百元拖吊費與每半天二十五元保管費。
交通局：相關法條才剛訂定
台北市主任消保官何修蘭也指出，oBike僅有投保產品責任險，也就是產品因設計瑕疵造成民眾受傷才會理賠，傷害保險及第三人責任險目前都沒有投保。
市長柯文哲昨早被媒體問及，如何處罰尼莎颱風「橫屍街頭」的oBike？柯回應，不會特別針對任何一家腳踏車公司，應該是針對整個台北市的腳踏車去處理，「免得說我太針對誰。」柯說明，共享車輛自治條例草案，預計明年元旦上線，將利用近四、五個月時間思考，北市腳踏車要怎麼管理、徹底整頓。
明年起才會收移置保管費
交通局指出，目前內部仍針對自治條例版本做討論，會儘快與法務局溝通、通過市政會議送至議會審議。法務局長袁秀慧表示，交通局還沒將草案簽進法務局，後續還需要送到市政會議通過，才能送至議會審議，但也認為如果涉及民生又無太大爭議，應該會比較快。