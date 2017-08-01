〈台北都會〉容移積分評點新制 7月上路申請掛零

2017-08-01

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市都會區人口密集，以往建案開發可申請卅％至四十％容積移轉，造成窄巷高樓，案件審查涉及主觀意見，衍生爭議，市府七月一日起實施容積移轉積分評點制，建商質疑條件嚴苛，限縮容移比率，上路一個月來，申請件數掛零；城鄉局表示，將蒐集業界意見檢討。

城鄉局副局長江志成表示，容積移轉申請上限為卅％至四十％，而獲多少容積移轉，須送都市設計委員會審議，因缺乏一致性準則，建商與委員會常爭論不休，延宕時程；新制針對臨路條件、基地完整性、開放空間等訂定標準分數，減少審查過程不確定性，加速行政效率。

建商質疑嚴苛 限縮容移比率

多數建商質疑新制變相砍容積移轉比率，搶在七月前掛件，據統計，今年六月有一百五十四件，較去年同期九十件增加○．七倍，七月一日新制上路至今，無人送件。

議員建議應訂定自治條例

市議會無黨團結聯盟總召蔡錦賢說，新制提高申請門檻，等於縮減容移比率，誘因低，阻礙城市發展，民眾面臨財產損失，市府修法不要閉門造車，致執行不易，他主張訂定自治條例，接受議會監督。

不動產開發公會 意見分歧

新北市不動產開發商業同業公會理事長劉炳煌表示，公會有兩派意見，贊成者認為新制有標準依循，可事先估算開發成本，縮短行政流程，反對者認為新制嚴苛，阻礙都更，未來建商和地主參與意願低。

市府︰未調降上限 持續溝通

城鄉局局長柳宏典強調，新制未調降容積移轉上限，申請人預先評估基地條件，可降低投資風險，已蒐集公會和民代意見，持續溝通、滾動式檢討，將針對整體開發區和都市更新地區會放寬給分標準，並刪除不合理項目。