〈北部〉花蓮設農產加工廠 爭補助

2017-08-01

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮中部地區沒有具規模的食品加工廠，農產品若要加工需要運到西部或南部食品加工廠，運費讓加工品的成本大增，行政院東服中心與農委會計畫在光復糖廠設置「花東農產加工廠」，執行長許傳盛說，就近於光復糖廠設置農產加工廠，有助於提升花東農產附加價值，增加農民收益與開發更多高優質的農產加工品。

許傳盛說，食品衛生管理法最新規定，農產加工品需有合法工廠登記才能上架販售，但東部並沒有具規模的食品加工廠，花東農產品若要加工都得到外縣市，成本增加不少，東服中心將與農委會合作，在光復糖廠設置花東農產加工廠計畫，總經費約八千萬元，預計向花東基金爭取約三千多萬元經費，農委會將補助四千餘萬元。

計畫將在光復糖廠現有工廠用地來設置農產品加工廠，許傳盛說，土地問題已獲解決，農委會也原則支持「花東農產加工廠」計畫，東服中心與農委會正委請中華穀研所，協助農產加工廠的加工產銷項目及作業，未來若能就近於光復糖廠就有合法的食品加工廠，可提供花東農民加工需求，降低運費成本，讓農產加工品更具價格競爭力。

花蓮地區立委蕭美琴說，為了使農產加工廠能夠永續經營，並且確實反映在地農民意見與需求，她特別邀集花蓮各地小農，籌組青農合作社，由青農共同集資成為股東，與台糖、農糧署三方共同經營加工廠；希望未來在營運、產銷方面都可有更貼近需求的作法，讓花蓮農產可以在地升級。