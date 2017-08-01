〈北部〉躲過雙颱 花蓮文旦柚行情看俏

2017-08-01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮是全台最大宗的文旦柚產區，這次尼莎、海棠颱風過境，在花蓮未造成嚴重災情，文旦「都還在樹上」，由於預期南部文旦受颱風影響，花蓮產地的文旦批發價今年上漲，最便宜從每公斤二十元起跳，「起跑點」比往年的十六元高，部分高品質文旦喊到三十元！

瑞穗鄉農會預估，現在年輕柚農都有網路行銷、直售文旦禮盒的能力，由於八月底採收文旦後至中秋節，中間間隔長達一個月，農民可能有「惜售」心理，「自己賣」比交給盤商價格好，今年批發價預估還有成長空間。

柚農林俊達說，每年文旦採收季節都在節氣「白露」前十五天至十天，今年的白露是國曆九月七日，回推半個月，最快約八月廿四日開始採收，目前已經是「最後階段」，長達一整年的辛勞即將要有收穫！

他說，今年因農曆閏六月的緣故，文旦花晚開約半個月，直到四月上旬才開花，結果開花又碰到下雨導致落花、授粉狀況不好，加上瑞穗產區今年第一次有嚴重的天牛危害，導致部分植株因根部被天牛幼蟲啃食、無法吸收水分及養分而枯死，因此文旦今年減產。

這次颱風過後農民上山檢查災情，發現落果並不明顯，且降雨也沒有預料的多，水傷應不至於太嚴重。

農會表示，前幾年曾發生過白露、中秋節只差二天，文旦又是節令水果，過了中秋就沒人要買，農民擔心採收後賣不完，只能給中盤、大盤商以低價收購。

而今年的中秋節是國曆十月四日，與採收時間間隔超過一個月，農民能夠「以時間換取金錢」，有在經營臉書粉絲頁的農民說，最近會透過臉書開始呼籲消費者預購，「直接跟農夫買」的好處不但品質有保障，也能增加農民收入。