〈北部〉宜蘭農損逾億 林聰賢：列天災救助

2017-08-01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕尼莎颱風從蘇澳登陸，宜蘭縣農損超過一億一千萬元，農委會主委林聰賢昨返鄉赴三星鄉勘災，他指宜縣已被列入農業天災救助地區，盼儘速查報，農委會也將續推農業保險制度，減少農民災後損失。

三星蔥受災面積159公頃

截至昨天統計數據，全國尼莎颱風農損一億四千三百餘萬元，宜蘭縣就有一億一千七百多萬元，占全國產量十四％的三星蔥，災害面積一百五十九公頃，農損金額超過兩千萬元，其他受災作物，包括番石榴、太空包香菇、文旦柚、香蕉。

林聰賢在宜蘭縣代理縣長吳澤成、議長陳文昌、立委陳歐珀、三星鄉長黃錫墉等人陪同下，到三星蔥農林東海的蔥園勘查災情，他說，農委會已公告宜蘭縣為農業天災救助地區，受損程度超過廿％便能申請，青蔥每公頃補助五萬元，芋頭三．六萬元，文旦柚及番石榴七．五萬元。

針對農委會推動的農業保險制度，林聰賢說，三星上將梨寒害保單實施多年，台灣西部稻作有水稻保險，接下來針對蔬菜作物推出保險，農業保險保單趨向多元化。

不過，三星上將梨寒害險，二○一五年上路至今，僅十七人投保，投保率不到四十％，颱風險則有五人投保，農民認為，保費高、理賠有門檻，許多人興趣缺缺，舉例來說，災害發生後，要等政府啟動災害補助，保險公司才會理賠，導致投保率偏低。

林東海說，農作物發生災害後，災損如何認定？鑑價標準為何？都有待釋疑，拿三星蔥為例，若推農業保險，理賠金會不會讓農民滿意？有無保險公司受理投保更是個問題。

曾任三星鄉代理鄉長的陳歐珀認為，台灣多天災，政府相關單位應持續推動農業保險，並加強宣導，帶給農民多重保障。