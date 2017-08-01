〈北部〉竹北體育園區BOT 遠百想推育樂城

2017-08-01

縣府：未正式公告招商

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北體育園區BOT案，由遠百新世紀開發公司自提構想書，除了初步提出健身中心等體育設施，還有許多縣民期待的影城，並構想空中通廊直通停八停車場的百貨商場，民眾則建議多考量公共利益和交通規劃；縣府教育處表示，此案尚未正式公告招商，後續還將公開徵求其他民間申請人。

竹北體育園區預定地位在光明六路東一段與莊敬南路口，縣府依促參法辦理BOT案公告，基地緊臨國民運動中心，面積約零點七七公頃，經遠百公司自提構想書，教育處依程序在日前召開公聽會。

教育處表示，按遠百構想是希望提供高品質、並結合運動設施、休閒娛樂、購物及餐飲多元功能的健康樂活育樂城，初步規劃棒壘球練習場、攀岩場、健身中心及電影院；同時構想興建一座空中通廊，方便民眾直通停八百貨商場（也是遠東集團得標），不必再跨越光明六路大馬路。

地方：應考量公共利益

當地里長和與會民眾表示，用地為體育園區，應說明清楚此案的屬性資訊，避免流於停八商場的二場館；且應說明商業空間和體育場館的比例，未來使用費用、權利金、公共空間回饋等，都應從公共利益的角度考量。

此外，新竹縣毗鄰國立竹北高中的體四用地已開發近十年，縣府規劃新建兩百公尺標準滑輪溜冰場，但工程招標逾半年都無人問津，流標六次，教育處表示，經體育署輔導指示減項，現正辦理工程減項規劃，盼年底前順利發包出去。