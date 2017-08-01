〈北部〉大湖打造幸福花之島 李永得：爭列前瞻

2017-08-01

〔記者蔡政珉、彭健禮、張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉新開村於鯉魚潭水庫興建之初，曾徵收鄰近一塊約十七公頃的土地，不過，這塊土地歷經水庫興建、啟用，並未被水庫淹沒，反而成為擁有完整生態鏈的「水庫之島」，大湖鄉公所規劃進行低度開發，欲打造成「幸福花之島」，行政院客委會主委李永得昨天前往踏勘，允諾將爭取列入前瞻計畫及浪漫台三線重要計畫。

李永得指出，政府推動浪漫台三線，花之島所在的新開村很有社區向心力，有歷史、文化還有豐富的水文，他樂見能與社區營造結合，希望透過花之島計畫發展在地產業，提升地方居民生活，更吸引年輕人回鄉。

不過，因花之島屬於經濟部水利署管轄，李永得向大湖鄉公所表示將協助進行跨部會溝通整合，爭取列入前瞻計畫。

新開村鄰近鯉魚潭水庫土地，原是幸福新城社區所在地，當年因闢建鯉魚潭水庫，該處聯外道路位於淹沒線下，因此全社區近百戶遷村，卻意外為新開留下私房秘境，宛如大湖鄉的後花園。

大湖鄉長胡娘妹說，土地內有兩、三條環湖步道，走一圈約花四十分鐘，漫步其中，生態豐富，其中光臘樹樹液常吸引獨角仙等昆蟲吸食，春夏時節的蟲鳴鳥叫，還有周遭的湖光山色，加上四季綻放各種花朵，宛如「花之島」。

大湖鄉公所目前向客委會申請第一期兩千四百萬元經費打造花之島，以不破壞當地自然生態資源為原則，進行最低限度的開發，除了用碎石子鋪設步道，強化排水、避免破壞生態環境，並在旁設立觀景台。

李永得隨後也前往大湖鄉林務局日治時期宿舍參觀，他建議宿舍有其歷史價值可妥善維護。另外，由於鄉公所爭取改善大湖鄉羅福星紀念館，李永得也前往館內了解現況。

而苗栗縣三灣鄉原大河國小舊址，位處台三線旁，因學生人數減少，一○三年八月被裁併校，校園閒置，苗栗縣府也爭取客委會列入浪漫台三線計畫，將校園十六間教室，形塑為客家山林學校，作為「職人講堂」，規劃藝術駐村、農創加工等相關課程，作為公共育成創新基地，吸引青年返鄉。

李永得也轉往頭屋鄉明德水庫了解一二六號縣道明湖水漾會館至永春宮施設環湖自行車道的可行性，盼能銜接台三線，形成觀光帶；客委會官員表示將帶回進一步研議可行性。