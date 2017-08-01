〈北部〉21家泳池業者 獲金牌水質認證

2017-08-01

〔記者陳昀／桃園報導〕市府衛生局今年首創「金牌水質認證計畫」，鼓勵游泳池業、浴室業、溫泉業者參與輔導，有廿八家業者取得評核資格，其中廿一家綜合評量達優等，昨天獲市府頒發「金牌水質認證標章」，認證期限二年，民眾可認明標章確認水質安全。

市長鄭文燦表示，「自主管理」是確保水質衛生安全的核心精神，衛生局也邀請專家針對營業場所作業流程、現場操作人員熟悉度，以及加氯消毒、含菌量的檢測評核，輔導業者取得認證標章，讓消費者看到標章可以安心使用，也會持續輔導未通過的業者達標。

廿一家獲優等的業者包含桃園市立游泳池、青溪國小、尊爵大飯店、威尼斯健康游泳池、國立中央大學、新天地活水健康世界、民權游泳池事業社、新明國小、元智大學、南方莊園、桃園市南區青少年活動中心、平鎮室內游泳池、佳冬美樂地游泳池、楊梅運動中心、福容大飯店林口店、國立體育大學、長庚養生文化村運動中心、渴望會館、石門山溫泉會館、陽光大溪地游泳池，以及台北諾富特華航桃園機場飯店。

衛生局專門委員林國甯表示，衛生局每月會到游泳池、溫泉及三溫暖等進行水質檢驗，不少業者確實能自主管理、維持良好的水質衛生，希望藉由「金牌水質認證標章」，鼓勵業者強化衛生管理，並帶動相關產業自主管理，民眾更能認明標章，選擇有保障的營業場所。相關問題可查詢衛生局網站，或撥打衛生局廿四小時防疫專線：0800-033355。