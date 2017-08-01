〈北部〉「怪怪屋」紅到國外 屋主破例開放拍攝

2017-08-01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園火車站前商圈的一幢建物相當具有特色，在美國論壇「Reddit」成為熱門討論話題，紅回台灣，該建物採巴洛克式風格、以粉花崗石材打造，外觀看來低調、暗沉，有網友好奇留言：「感覺這棟建築物九十九％有吸血鬼、科學怪人。」屋主見討論失真，昨破例開放讓媒體拍攝，他笑說：「屋裡沒住吸血鬼、也沒有科學怪人，我也不是七、八十歲的老人家，只是單純覺得台灣房子太醜，才想蓋一棟特別、具美感的房子。」

蓋了七年半仍未完工

蕭姓屋主年紀五十四歲，他說，曾有上海、日本電視台好奇拍攝房子外觀，指說這棟建築物要做為美術館，其實完工後只是個人辦公室、招待所。屋主說，建物主體包括地下一層、地上七層，八到十樓為景觀層，至今已蓋了七年半仍未完工，二年前已取得使用執照，目前正進行屋內裝潢，但何時能完工，他也「不敢想」、「將是很辛苦的歷程」。

內部白色為主 宛如宮殿

據了解，這棟建築物的造價「好幾個億」，由於近日引發熱議，屋主昨天破例開放媒體入內參觀、拍攝，比起外觀的低調、暗沉，內部以白色為主宛如宮殿。負責施工的木工團隊徐師傅說，他入行卅年第一次接這樣的案子，每個細節都耗工耗時，只要不滿意就得打掉重做，就連牆壁的強度都比一般房子高出一倍。

屋主笑說，很多網友留言都太誇張了，他只是不動產投資者，因為覺得台灣的建築物太醜，需要比較經典、古典的建築，讓世人覺得台灣有好的建築物，對他而言，就是一個理念的執行而已，他也自嘲：「為了蓋這棟房子、堅持理念，從原本的很帥，到現在已變成LKK了。」