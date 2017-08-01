〈北部〉納骨塔說明會 大溪600里民怒吼滾蛋

2017-08-01

員樹林國小附近 有意蓋納骨塔

〔記者李容萍／大溪報導〕帝旺開發公司有意在大溪區員樹林國小附近草厝江段的二筆土地開發包括納骨塔的「佛國淨土文創園區」，昨在三元活動中心舉辦說明會時，包括員林、三元、瑞源、光明、南興等五里逾六百名里民到場綁抗議布條、高喊反對設立納骨塔，過程中一度發生推擠，現場叫罵聲不斷，經大溪警分局以優勢警力隔開雙方，說明會在混亂中結束。

與會的市府民政局指出，帝旺公司於二○一五年提出「佛國淨土」佛陀園區骨灰（骸）存放設施興辦事業計畫申請，經市府審核已於七月廿八日駁回。

居民憂房價、生活品質受影響

基地所在的瑞源里長王祥倜表示，草厝江段現有的墳墓至少都已六十年，雖沒有示範公墓來得整齊，但也不至於是亂葬崗，帝旺公司對市府謊稱曾開過公聽會，消息傳出造成里民惶恐，擔心納骨塔設置後，當地的房價、交通、生活品質都會受到影響，當地五個里因此成立「大員樹林反納骨塔自救會」，反對到底。

市議員李柏坊、楊朝偉、陳治文及員林里長徐金源、三元里長黃永林、光明里長黃永龍、南興里長徐福全等人昨天都到場聲援，跟著民眾高喊：「納骨塔滾蛋！」「誓死反對！」

李柏坊表示，大溪名列「十大觀光小城」，每逢假日遊客絡繹不絕，不少外地人也看中大溪的好山好水，將先人遺骨移到大溪安置，大溪僅有九萬多人，卻已有五座納骨塔，若以每座納骨塔可容納十萬個塔位計算，已容納了五十萬個，實在夠了。

開發公司嗆 亂葬崗會比較好嗎？

帝旺開發公司發言人趙峻德在說明會後表示，該公司為大道佛乘宗宗教團體旗下組織，買下員樹林國小附近這兩筆約一．○八公頃的土地進行開發，清查後有二六二個無主墳以及難以計數的先人骨骸，因此打算開發成「佛國淨土文創園區」以安置先人骨骸。他並反問反對蓋佛寺、佛塔的里民，難道亂葬崗對生活品質會比較好嗎？

民政局禮儀事務科長詹國華表示，此案被駁回有兩個理由，其一是殯葬設施整體規劃與學校距離未達三百公尺（實際上不到二百公尺），不符合殯葬管理條例規定；其二是帝旺公司提出的公開說明會資料，經當地民意代表、里長及居民表示，該活動只是寒冬送暖餐會，會中並未說明納骨塔興建計畫，未落實資訊公開及民眾參與原則。