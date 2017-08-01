〈北部〉花蓮放老電影 重溫台灣懷舊影像

2017-08-01

8部影片免費看 須報名

〔記者花孟璟／花蓮報導〕財團法人國家電影中心數位修復台灣老電影，今年舉辦「台灣電影聚落串連行動」，花蓮場次將在花蓮縣「花蓮數位影視協拍中心」免費播映老電影，包括一九五八年老片「王哥柳哥遊台灣」等八部影片，重溫王哥柳哥時代台灣的復古懷舊影像，但因座位只有三十人，報名手腳要快！

一九五八年的台灣到底是什麼樣子？搭上「時光機」重回爸媽、阿公阿嬤年輕時的台灣，最簡單的方法就是觀賞當年由導演李行拍攝的黑白台語電影「王哥柳哥遊台灣」！

電影分成上下集，身材胖壯的王哥是擦鞋匠、瘦小的柳哥是拉三輪車的車伕，二位好友卻命運不同，王哥中「愛國獎券」一百萬，柳哥卻被算命先生預言「四十四天後必死無疑」，為了讓好友開心，王哥決定用獎金帶柳哥遊台灣，暢遊日月潭、屏東三地門等台灣名勝，過程中發生許多趣事，當年被譽為美國好萊塢電影「勞萊與哈台」的台版，二位充滿鄉土的角色以現今眼光看來頗具有時代意義。

這些「老電影」膠卷原本放在片庫中逐漸損壞，經過國家電影中心有計劃性的「台灣電影數位修復計畫」，把老電影予以數位化保存，歷年來已將二十多部老電影修復；而國家電影中心今年也舉辦「台灣電影聚落串連行動」，並難得到花蓮縣舉辦八部電影的放映以及講座。

花蓮場次將在「花蓮數位影視協拍中心」（花蓮市中山路六二四號，众咖啡廳二樓）放映，八部電影共映演七場次，需事先透過線上、或電話報名，洽詢電話03-8227121轉145。

首場次是八月十二日舉辦，於下午二點、三點半連續播映「王哥柳哥遊台灣」上、下集。

第二場八月九日下午二點，播映一九七○年古裝電影「喜怒哀樂」，由李行、胡金銓、白景瑞及李翰祥四位導演分別執導四段傳奇故事。

第三場「春寒」是八月廿六日下午三點播出。

九月份四場次，包括九月二日下午二點「俠女」，是一九七○年胡金銓執導的坎城影展得獎武俠片。

九月九日下午二點播映「龍門客棧」也是胡金銓一九六七年的武俠電影作品，曾獲得金馬獎優等劇情片以及最佳編劇，是該年度台灣票房冠軍、開啟台灣拍武俠電影的熱潮。

另有九月十六日下午二點的「彩雲飛」、以及九月廿三日下午二點的「尼羅河女兒」二場。

此外，八月廿六日下午二點也邀請國家電影中心講師舉辦講座，介紹台灣電影數位修復及影片欣賞。