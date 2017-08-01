〈北部〉泓赫設廠未補正 環局不排除駁回申請

2017-08-01

〔記者張勳騰／苗栗報導〕泓赫企業公司計畫將在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區內設置資源再生處理廠，引發銅鑼、公館鄉多數鄉親堅決反對，三鄉市民連署反對已突破二萬人。苗栗縣府環保局昨天指出，苗栗縣長徐耀昌要求環保局嚴格把關，而全案業者需依環評專案小組初審會議結論補正，屆時若未補正，將於下次召開環評會議中主動提案駁回申請。

泓赫公司苗栗處理廠總監楊砥柱回應，環評小組所要求的資料，泓赫會一一補齊，且更完整的交代，也希望苗栗縣環保局及環評小組能依法公平審查。

最近有不少鄉親透過臉書及LINE發動，要求到臉書「徐耀昌加油讚」及「苗栗縣1999服務讚」抗議泓赫設廠。徐耀昌的臉書不僅被洗版，甚至被要求出來面對；徐耀昌多次強調，鄉親的聲音及立場他聽到了，苗縣府絕對依法行政，嚴格把關。

苗栗縣銅鑼、公館及苗市鄉親並成立「反對中興工業區設置熱熔爐自救會」堅決反對泓赫設廠。自救會長、銅鑼鄉代會主席李瑞廷說，泓赫所處理的是有毒廢棄物，污染牽涉周邊的鄉鎮市，自救會誓死反對到底，也希望苗縣府要尊重民意。

環保局指出，泓赫已提出環境影響說明書，在環評審查時，因業者是處理有害廢棄物，營運及運送過程有污染風險，要求業者進行健康風險評估。

環保局表示，七月十三日泓赫公司於開發場址舉行「泓赫資源再生處理廠環境影響評估之健康風險評估規劃及範疇說明會」，當天因泓赫公司人員於廠區大門進行管制，影響民眾參與說明會，引發民眾現場抗議，並質疑程序不合法問題，導致會議無效。環保局七月廿四日函文要求泓赫公司應依規定重新召開說明會。

環保局也指出，全案環評專案小組已做成「請泓赫補充調查分析後再送專案小組審查」之結論，屆時泓赫若未補正，將於下次召開環境影響評估委員會議時主動提案，建議環評大會將此案作成駁回申請之決議。