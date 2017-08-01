〈北部〉打通高峰路死巷 到竹科變快了

2017-08-01

〔記者洪美秀／竹市報導〕過去新竹市明湖路一帶要往竹科園區上班民眾，都得繞行高峰路或食品路，新竹市府在拓寬大學路五十一巷、高峰路、建置寶山路調撥車道後，又投入五千六百萬經費新闢高峰路一一○巷道路工程，昨天啟用後，當地居民都說，這條數十年的死巷終於打通，不僅往返園區可縮短一公里路程，還能省下八分鐘時間。

新闢替代道 避塞車、免繞路

新竹市府工務處長陳炳煌表示，市府花了近三年時間，逐一拜訪地主，光是用地取得就編了四千八百萬元經費，工程費為八百多萬元，將高峰路一一○巷拓寬為六米寬、長兩百六十公尺的新闢道路，且銜接到明湖路二四三巷，讓附近住戶及用路人不用再繞路遠行了，更可紓解往園區的車流。

對於這條捷徑巷道打通會不會成為另個塞車巷道？陳炳煌強調，這條新闢巷道只是替代道路，不是主要道路，且路幅僅六米寬，只是提供用路人多一個選擇道路，不會取代主要道路功能，因此不會成為另個塞車路段。

市長林智堅說，這條巷弄道路的打通，不僅可接明湖路、高峰路兩條交通動脈，更可成為市區進入竹科的替代道路，工程歷時兩百卅個工作天，如期、如質完成。未來用路人不必再繞行到食品路口，由明湖路往竹科園區可減少繞行一公里，旅行時間減少八分鐘。

改善園區交通 市府多管齊下

市府「多管齊下」改善園區交通，其中，寶山調撥車道已建置E-tag車流偵測、影像監視系統，將提供即時行車資訊，是竹市首條智慧道路，未來慈雲路也會成為智慧道路，讓進園區的交通更順暢、安全。