〈北部〉桃園9所國立高中職 明年確定改市立

2017-08-01

武陵高中無奈 表示只能接受

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市九所國立高中職確定於明年一月一日改為市立，另十六所私立高中職的教育督導權也將移轉為市府教育局，教育局今起成立因應小組。對此，先前持反對意見的武陵高中校長林清波無奈表示，已成定局就只能接受，但過去擔憂的政治性介入、民代干擾等問題仍然存在，只能寄望市府會真正尊重校長，並做最有效的溝通。

中大壢中、北科附工 未納入

桃園市有十一所國立高中職，包括武陵、桃園、陽明、內壢、楊梅、龍潭高中及中壢高商、中壢家商、桃園啟智學校將改為市立，僅中大壢中及北科附工（原桃園農工）因分別隸屬中央大學、台北科技大學，不會納入。

市長鄭文燦表示，改制後全市將有十七所市立高中職，各校的預算員額、待遇等都會保持原有水準，而改制前核定的建設計畫，市府會繼續支持，教育局也會增加人力專辦高中職業務。

市府設高級中等教育科 專責處理

教育局指出，為因應改隸後高中教育業務推動，今天起設立「高級中等教育科」專責處理相關業務，並組成「改隸因應小組」，規劃分成人事組、法規組、教務組、會計組、資訊組、學輔組、總務組、特教組、私校營運管理組共九組，也會邀請各國、私立及市立高中校長、主任或相關人員持續召開會議，順利完成改隸作業。

教育局表示，未來會持續推動頂尖高中計畫、亮點計畫等，繼續協助學校發展，並挹注社區型高中資源，也會斟酌私校的補助經費，充實教育資源、平衡教育經費收支。

林清波說，事情已成定局，校長們也只能面對，但仍擔憂未來辦學得受市府及地方民代的箝制而影響教學品質，希望市府能更切實了解學校現況，再行相關政策決策；他說，改隸唯一的優勢是，也許地方政府能更快、更有效的溝通，也期望給予各校更多資源。

家長憂政治介入 影響教學品質

武陵高中家長會長徐仲逸表示，若市府願投入資源，協助原國立高中發展特色，家長們樂見其成，但也會擔心政治介入影響教學品質。李姓學生說，國立改市立只是感覺問題，只要學校師資沒改變，對學生的影響應該不大。