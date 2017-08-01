〈中部〉光明國中學長姊傳心法 放下手機拚會考

2017-08-01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕西區光明國中邀約已考上高中職學長姊回學校分享準備會考心得，有人語重心長提醒暑假後將升上國三的學弟妹「放下遊戲、手機」，做自己的主人，努力朝目標前進，盼學弟妹明年也能創升學佳績。

光明國中校長胡金枝指出，國二學生過完暑假就升上國三進入升學期，特地辦「鮭魚返鄉」活動，邀請十餘位剛錄取理想志願的學長姊返校，分享還熱騰騰的會考準備心法。

其中錄取台中高工電機科的王天宣原本在學校的模擬考均只考出1A4B，卻在會考成功「逆轉勝」，以4A1B佳績錄取理想志願，他鼓勵學弟妹不要擔心「來不及讀書」，只要下定決心改變，就可能為自己創造全新的未來。

錄取台中一中的郭子敬則自陳曾經很「墮落」，他的「重生」關鍵是放下遊戲、手機，替自己創造出時間；他鼓勵學弟妹要學著做自己的主人，「掌握時間就是成功的一半」。

錄取台中二中的廖昱詠則說，曾經不把成績當一回事，迷糊過了兩年，到國三下學期時才突然覺得該為自己負責，雖然開始認真準備，但他後悔自己覺悟太晚，若能早點認真準備，應該可以考更好，特別提醒學弟妹把握時間。

錄取台中一中的沈柏叡則分享複習秘訣「善用顏色分類」，例如做題目時，他習慣用黑筆作答、藍筆訂正、紅筆標記，幫助自己複習時能快速找到不會的重點，「把不會的學通了，會考就會考好」。

不少即將升國三的學生大呼受用，也有人很不好意思地說，希望也能有像學長姊般的毅力戒手機、戒電腦遊戲，明年拚出好成績。

  • 光明國中邀約已考上高中職的學長姊回學校向將升上國三的學弟妹分享會考心得。（圖：光明國中提供）

    光明國中邀約已考上高中職的學長姊回學校向將升上國三的學弟妹分享會考心得。（圖：光明國中提供）