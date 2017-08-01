〈中部〉光明國中學長姊傳心法 放下手機拚會考

2017-08-01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕西區光明國中邀約已考上高中職學長姊回學校分享準備會考心得，有人語重心長提醒暑假後將升上國三的學弟妹「放下遊戲、手機」，做自己的主人，努力朝目標前進，盼學弟妹明年也能創升學佳績。

光明國中校長胡金枝指出，國二學生過完暑假就升上國三進入升學期，特地辦「鮭魚返鄉」活動，邀請十餘位剛錄取理想志願的學長姊返校，分享還熱騰騰的會考準備心法。

其中錄取台中高工電機科的王天宣原本在學校的模擬考均只考出1A4B，卻在會考成功「逆轉勝」，以4A1B佳績錄取理想志願，他鼓勵學弟妹不要擔心「來不及讀書」，只要下定決心改變，就可能為自己創造全新的未來。

錄取台中一中的郭子敬則自陳曾經很「墮落」，他的「重生」關鍵是放下遊戲、手機，替自己創造出時間；他鼓勵學弟妹要學著做自己的主人，「掌握時間就是成功的一半」。

錄取台中二中的廖昱詠則說，曾經不把成績當一回事，迷糊過了兩年，到國三下學期時才突然覺得該為自己負責，雖然開始認真準備，但他後悔自己覺悟太晚，若能早點認真準備，應該可以考更好，特別提醒學弟妹把握時間。

錄取台中一中的沈柏叡則分享複習秘訣「善用顏色分類」，例如做題目時，他習慣用黑筆作答、藍筆訂正、紅筆標記，幫助自己複習時能快速找到不會的重點，「把不會的學通了，會考就會考好」。

不少即將升國三的學生大呼受用，也有人很不好意思地說，希望也能有像學長姊般的毅力戒手機、戒電腦遊戲，明年拚出好成績。