〈中部〉國際動畫展60部入圍 台片占10部

2017-08-01

〔記者黃鐘山/台中報導〕台中國際動畫影展今年首度向國際徵件,吸引九十五個國家與地區共一八四九件作品參與,經初審委員評選,卅一日公布六十組入圍名單,其中台灣有十部作品入圍,包括今年台北電影獎最佳動畫得主《關於他的故事》等作品。

這項動畫展邁入第三年,今年首度由台中市影視發展基金會主辦。基金會執行長林盈志說,為擴大競賽強度,特別規劃「國際競賽單元」,首度向各國動畫創作者招手,期望透過國際交流,提高台灣動畫的世界能見度,為國內動畫產業打造新的交流平台。

今年徵件吸引九十五個國家與地區共一八四九件作品參與,經本屆初審召集人、動畫導演及學者張晏榕、曾多次獲得國際影展肯定的獨立動畫導演及藝術家邱禹鳳、動畫及紀錄片導演馮偉中等人分三梯次初評,「國際短片組」和「學生作品組」各選出卅部。

主辦單位說,今年入選作品來自全球廿一個國家及地區,台灣有十部入圍,其中國際短片組有四部,包括《關於他的故事》、去年小燈泡事件後描述姊姊小蝌蚪訴說對妹妹思念的《來不及說再見》、首屆台中國際動畫影展首獎得主吳德淳導演《回神》、曾入圍金馬獎的蘇柏維新作《作牙》。

學生作品組中也展現台灣新銳創作多元豐沛的能量,今年有北藝大《Reminisce me with the time of a day》和《分裂》、台藝大《霓虹neon》、朝陽科大《Retouch》、南藝大《無瑕》和南台科大《Wish曜》等六部作品,這些作品將與英、法、美、日等地的學生作品一較高下。