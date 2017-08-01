〈中部〉17條社區旅遊路線 體驗在地文化

2017-08-01

城市小旅行 文化局規劃

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中有多少社區隱藏有文史故事或特色產業，走一趟社區深度文化之旅就能略知一二。台中市文化局鼓勵各社區發掘在地特色，更結合社區文史、生態、產業等特色規劃十七條社區深度文化之旅，讓民眾從城市小旅行中認識城市文化。

文化局近年來積極輔導社區發掘或整理社區文史、生態、產業等特色外，更鼓勵社區把各具特色的生活文化資源串聯起來，設計複合式的深度文化套裝遊程，藉由社區小旅行的模式，將各地民眾找進社區，除行銷社區，更形塑台中的城市文化。

今年台中市社區深度文化之旅「花現台中好地方」共規劃涵蓋十三個行政區的十七條路線共廿八梯次，讓民眾體驗在地生態、人文歷史、農村體驗、傳統技藝體驗、童玩及軍事戰爭史蹟巡禮等。

其中外埔區永豐社區舊稱虎仔腳庄，引進金香跟黑后葡萄來台試種後，造就葡萄酒產業，今年推出「情定虎腳庄—浪漫邂逅篇」，更以未婚男女邂逅為主題，以自行車旅遊方式，除到酒堡庄認識釀酒製造過程及附近景點外，更會在葡萄園下舉行餐酒會，讓參與者有一場浪漫的邂逅。

網路報名 8月3日截止

其他另有台中市牛罵頭文化協進會承辦的「清水暨大肚山軍事與戰爭史蹟尋旅」，遊程將介紹大肚上堡的軍事戰爭史蹟、越戰時期興建大楊油庫、日治時期因應戰爭興建的戰備坑道等，並有社區竹管炮的震撼體驗等，讓民眾有不一樣的地方文史之旅。

文化局指出，十七條路線酌收費用，即日起開放網路報名，報名到八月三日止，每梯次最多卅八人，訂八月四日公開抽籤，民眾可上官方網站（http://community.culture.taichung.gov.tw/travel）查詢相關路線訊息。