〈中部〉農藥容器回收 梨山1天達1200公斤

2017-08-01

〔記者歐素美／台中報導〕「農」來回收換好康！環保局與和平區公所合作舉辦農藥容器回收，農友回收農藥容器可兌換醬油、糖等民生用品，吸引許多農友將丟棄在山溝的農藥瓶罐等回收，改善山區環境，並達到保護水源區的目的；環保局並呼籲農友回收農藥容器時應把握「三沖三洗」原則，將沖洗液倒入噴灑器內重複使用，避免浪費及危害回收人員健康。

農友開心領回醬油等用品

這項回收活動在梨山里中正路及中興路的大勝農藥資材行及松茂農藥行舉行，一天即回收多達一千兩百公斤的農藥容器，環保單位動用兩輛三噸半的貨車才將回收的瓶瓶罐罐等運送下山，農友則開心領回醬油及糖、醋等生活用品。

和平區代表會副主席羅進玉表示，感謝市長對大梨山地區清理山溝垃圾與農藥容器回收的經費支持，將具體負起責任要求在地的農藥行，負起責任將自己賣出去的農藥瓶瓶罐罐回收，並向民眾宣導環境維護的重要。

羅進玉說，大梨山地區經營農業逾五十年，政府從未舉辦過大型的農藥容器回收活動，希望藉由這次活動喚起更多在地農民照顧這一片土地，善待這片好山好水的台中後花園，負起水源區保護的責任！

環保局表示，一○三及一○四年因有環保署補助，環保局曾與當地雜貨店等結合，在梨山設置幸福資源回收站，除回收一般資源外，也回收農藥容器，並每年在和平、東勢、石岡、新社區舉辦專案活動回收農藥容器，去年並在梨山各學校宣導回收農藥容器，今年九月份回收學園噗噗車也將開進梨山，歡迎各機關及學校申請。

環局籲回收前要三沖三洗

環保局表示，依據農藥管理法，農藥行需協助回收農藥容器，農藥容器可回收販售或送交清潔隊回收，呼籲農友在回收前應「三沖三洗」，將沖洗液倒入噴灑器內重複使用，減少浪費，還可避免傷害回收人員健康。