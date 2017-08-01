〈中部〉稻田淹沒秧苗 農改場籲︰速速排水

2017-08-01

〔記者顏宏駿、陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕雙颱夾擊下，中台灣在有驚無險中度過，但彰化地區不少稻田都才剛剛插秧，台中區農改場提醒農民，稻田積水原則上不要超過秧苗高度，超過的話就要速速排水，才能避免受損。

除了稻田之外，台中農改場表示，水蜜桃、梨、番石榴與葡萄等已屆成熟的果實應儘快採收，可配合冷藏調節出貨。甜柿、番石榴果實未套袋者儘快套袋，減少颱風所造成的擦傷，等天候穩定後，或是植株恢復生長勢後再少量施肥；龍眼正值果實發育中期，適度進行枝梢修剪，以減少受災程度。

埔鹽防汛道下陷被倒廢棄物

而雙颱來匆匆，去匆匆，埔鹽鄉卻出現趁著颱風夜來偷倒建築廢棄物的事件。在埔鹽鄉南新橋左側北岸防汛道路，日前豪雨出現道路下陷，還等不及管理單位來修繕，颱風夜就被傾倒破碎花瓶、壁磚等建築廢棄物，由於廢棄物相當尖銳，萬一用路人不慎的話，很容易造成人車受傷或是受損。

埔鹽鄉公所主任秘書黃廷熙表示，受六月豪雨影響，造成護岸滑動引發道路下陷，預計九月將發包整修，並已報警調查是誰亂倒廢棄物，目前已在道路入口處設置警示錐，提醒用路人注意。

伸港國中第二校區變滯洪池

另外，雙颱帶給彰化的雨水雖然不多，但伸港國中第二校區卻是只要下雨就積水，縣議員賴清美就說，積水最深的地方有六十公分深，把階梯都淹了兩格，萬一有人踩空就會受傷，相當危險，尤其是第二校區地勢較低，每逢下雨就變成「滯洪池」，往往都要積水多日才會消退，就會成為蚊蟲孳生的地方。

伸港國中校長石興銓表示，已在積水區拉起警戒線，提醒使用者提高警覺，由於積水區是規劃為露天表演場，地勢也相對較低，連帶影響排水速度，因為要等高水位先行排放，才能輪到低水位，才會造成積水難消情況，真正解決之道只有填土再植草皮，始能一勞永逸。