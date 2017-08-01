〈中部〉海棠引進雨水 國姓道路多處崩塌

2017-08-01

長福一號農路 無法進出耕作

〔記者陳鳳麗／國姓報導〕海棠輕颱已出海，但挾帶的西南氣流引進的雨量比尼莎多。仁愛鄉的雨小，除投八十九線部分路段崩塌外並無新災情，反而是國姓鄉災情較多，其中長福一號農路發生大規模崩坍，農民要耕作無法進出，公所表示等雨停就會先搶通，並會報縣府和水保局進行整治。

海棠颱風昨日仍讓南投縣下了一天的雨，但雨勢不大，仁愛鄉廿四小時累積雨量都未破百，時雨量也多為個位數，鄉長江子信說，目前除投八十九線十四公里路段，遇雨即易坍的路段崩坍，其餘尚無明顯災情。

災情較多的國姓鄉，鄉公所昨日經初步勘查，有多處農路有坍方落石，而其中最嚴重的是長福村一號農路，山壁大規模崩塌，阻斷該農路，導致道路無法通行。

長福村長陳俞萱表示，長福一號農路的大規模崩塌處，其實在六月初豪雨就有小崩塌，但情況不嚴重，可能是山壁的土方一直吸收雨水，到這波尼莎、海棠颱風帶來的雨，就終於承受不住而大幅崩坍，村裡有四十多戶農戶無法進出耕作，影響生計。

鄉長丘埔生昨日會同鄉代劉昌坤、黃洋琴等人到現場勘查，允諾等雨停即先清理崩落土石，搶通該農路，讓農民可進出，但長遠之計則是要徹底整治這裡的水路，因此會呈報縣府和水保局。

鄉長丘埔生也說，除了長福一號農路外，該村的第一鄰長雙巷土石崩塌、長豐村十八份道路也下陷，都將等雨勢一停就進行搶通，至於乾溝村第四鄰道路路基崩塌，則要提報災修復建工程計畫。幸好這幾條農路還有替代道路，聚落不會因此陷入孤島。

乾溝村野溪邊坡 土石也崩落

此外，乾溝村第四鄰野溪邊坡也發生崩落災情，邊坡的土石滑落到溪床，暫時還不會阻斷水流，但仍要趕快處理，會儘速呈報縣府進行野溪整治。