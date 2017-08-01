〈中部〉轉型公辦民營 虎尾拯民國小重生

2017-08-01

一度要廢校 居民抗爭保留

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣虎尾拯民國小轉型公辦民營昨天揭牌，引進美國「KIPP」精神打造專屬台灣的KIST（ KIPP Inspired School in Taiwan），強調知識與品格，社區婆婆媽媽熱情參與，開啟雲林教育新貌。

一九四八年創立、曾是南京空軍小學虎尾分校的拯民國小，校園仍見軍事碉堡，因學生人數愈來愈少，一度要廢校改為飛天學校，後因居民強力抗爭保留，六年前被整併為虎尾鎮大屯國小拯民分校，經居民及雲林縣政府積極爭取誠致基金會公辦民營上路，昨天恢復拯民國小成功轉型重生。

引進美KIPP 強調知識、品格

新任校長林郁杏指出，拯民國小以美國KIPP（Knowledge Is Power Program）為模型，發展屬於台灣的KIST模式，昨天現場展示均一教育平台、數感教具、一小時玩程式等，讓孩子先體驗特色教學。

林郁杏也逐一介紹堅強的教學團隊，強調他們準備好了，請大家拭目以待，並公布該校學生人數從廿七人增加到五十五人，歡迎向隅者明年再來。廿年前曾在該校擔任校長的林秀桂，還帶著當年的名片到場和家長敘舊。

誠致教育基金會董事長方新舟感謝雲林縣長李進勇及縣府教育處長梁恩嘉全力支持，讓拯民成為全台第一所KIST成功上路的學校，相信正在發生的改變就從拯民開始，成為雲林縣最好的學校之一。

李進勇也到場見證此一歷史時刻，感謝基金會大力投入雲林教育事業；「拯民又回來了，讚！」，虎尾北溪社區發展協會理事長江炳辛帶領不少社區民眾到場，婆婆媽媽們都開心迎接，主動擔任志工，期待帶來新的生命力。