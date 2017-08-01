〈中部〉鼓勵設總部 市府邀請62家企業「回娘家」

2017-08-01

〔記者張菁雅／台中報導〕市政會議昨通過「台中市政府補助及獎勵企業營運總部投資實施辦法草案」，市府展現最大誠意，企業若將總部遷至台中，一年最高可獲三百四十萬元補助。第一波鎖定六十二家在台中設工廠、總部卻在外縣市的企業，優先邀請「回娘家」。

經發局長呂曜志表示，目前經濟部列管三百卅九家營運總部中，台中僅卅家，還有很大的成長空間。為此，市府提出「台中市政府補助及獎勵企業營運總部投資實施辦法」，提供九項優惠措施、四項補助措施，總補助金額最高可達三百四十萬元，為全台最高額度。

呂曜志指出，第一波鎖定在台中設工廠、總部卻在外縣市的企業，優先邀請他們「回娘家」，這些企業共六十二家，總營收高達一千九百卅二億元，若將總部遷到台中，有助於台中市增加統籌分配稅款，加上金融、會計服務、商業不動產等效益，對台中工商發展幫助龐大。而補助費用將由產業發展基金支出，預估十年可達到平衡，財政效果大於預算。

上述企業中，經發局也列出十家資本額五億以上者，希望在辦法通過後的第一年，就能請他們回台中。

市長林佳龍對此表示，城市發展要經濟好，有就業機會及好的薪資收入，才能促進消費，這是良性循環正向發展，市府因此招商引資、養雞生蛋、築巢引鳳，吸引「金雞母」在台中築巢，藉由投資帶動直接與間接效益，也讓稅收增加。

林佳龍請經發局盤點名單，由副市長張光瑤率隊拜訪企業，仔細溝通，用盡一切辦法吸引企業「回娘家」。

根據草案，企業將總部遷至台中，房地租金每年最高補助四十萬元，房屋稅與地價稅每年最高補助一百萬元，勞工職業訓練費用最高補助一百萬元、勞工薪資最高補助一百萬元。另外，企業還可享有工業用地優先抽籤、勞工住宅獎勵、勞工大學專程班獎勵等九項優惠。市政會議通過草案後，將由法制局發布實施。