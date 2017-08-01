〈中部〉3.7億追加預算案 通過一讀

2017-08-01

〔記者黃鐘山／台中報導〕這次臨時會前夕，議長林士昌召集政黨協商，民進黨團技術性撤回花博案，追加預算昨日終於通過一讀會，這無疑是綠營遞出橄欖枝後的實質斬獲，未來無論預算是否刪減，至少會議已能繼續進行，也象徵府會關係出現新契機。

議長日前召開政黨協商，民進黨團技術性撤回花博特別預算科目調整案、改下次會審議，市議會昨起召開臨時會，確定變更議程改開五天會，僅審查三．七億元追加預算案，而這筆預算也順利通過一讀。

市議會先前召開程序委員會時，藍營議員要求市府必須提供完整的花博特別預算資料，國民黨團書記長李中放話，若沒有拿到資料，他一定「亂」到預算案無法一讀。

由於藍營索取資料龐大，綠營研判，即使市府短時間內盡全力滿足議員要求，藍營可能還會緊咬資料仍有遺漏，就可能產生如李中所說，只要資料不足，就要亂到預算無法付委，將進一步影響攸關民生的追加預算。

其實這筆追加預算，市府年初就提出追加，當時藍營認為預算是去年刪減的，不能提追加，因此議會函釋中央，中央回覆並無不可；市府再提請議會審議，卻又因數位治理局與里調整案，藍綠互槓造成七月初的臨時會流產，導致預算無法審議。

因此，民進黨團釋出善意撤回花博案，讓彼此都有台階下，不僅做足面子給議長，也讓議長的議事運作有更多揮灑空間，其實就是希望後續的會議能順利舉行。

昨日議場上，藍營部分議員照例演出，罵了市府，也酸了民進黨團，但藍營信守朝野協商承諾，這無疑是綠營遞出橄欖枝後的實質斬獲，也代表各黨團間已有默契，府會關係有了新進展。後續二、三讀會，無論預算是否刪減，至少會議已確定能夠繼續下去。