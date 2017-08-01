〈中部〉議會臨時會開議 民進黨 撤花博預算案

2017-08-01

藍譏良心發現 綠反擊委曲求全

〔記者黃鐘山／台中報導〕紛爭近月的市議會臨時會，昨天總算開議，通過民進黨團提案撤回花博特別預算科目調整案，九天議程縮至五天。藍營譏諷民進黨團突然撤案是良心發現，質疑花博內情不單純；綠營反擊表示，應藍營要求撤案，這是委曲求全。

七月六日召開的市議會臨時會，僅一天就意外取消，肇因於藍營議員延續定期會戰火，國民黨團書記長李中在臨時會首日就要求清點人數，致尚未確認議事日程即流會，引發藍綠陣營連串互槓，民進黨團及無黨聯盟連署提案要求再開臨時會。

議長林士昌裁示召開程序委員會解決爭端，決議七月卅一日至八月八日召開臨時會，藍營議員特地要求市府必須提供完整的花博特別預算資料，否則要讓臨會再度流產；上週五政黨協商時，民進黨團提議撤回花博案做為緩衝。

政黨協商 議程從9天變5天

昨日臨時會一開議，民進黨團即依協商劇本提議變更議程，將花博案抽回，議程由九天縮至五天，大會快速拍板定案。但藍營指出，民進黨團先是在程序委員會強力護航花博預算排入議程，最後卻將該案撤回，前後矛盾。

藍營又酸說，民進黨團也認同市府表示資料尚未準備完全，才將該案撤回，是難得的良心發現、不再護航傲慢的市府團隊，並群聚市長座位前，要求市長說清楚、講明白。

民進黨團則表示，上週五政黨協商時，李中主張，既是綠營要開臨時會，如今要撤回花博預算案，也應由民進黨團提案撤回，民進黨團順應李中要求，經當場協商代表同意，綠營是委曲求全，盼藍營不要再為反對而反對。

林士昌解釋，待市府補足花博預算資料後，下次會議再提案審議；市長林佳龍強調，花博資料原本準備充分，但議員提出的意見也不無道理，現在既與議員期待有所落差，市府會在合法前提下儘量提供資料，滿足議員問政需求。