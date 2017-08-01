〈中部〉草屯28號道工程 自救會拒拆拒遷

2017-08-01

協議價購說明會 反對地主指不公

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮廿八號道路新闢工程，昨日舉行協議價購說明會，住戶及附近木屋業主組成自救會舉白布條抗爭，指路線劃設不公不義，拒拆拒遷，鎮公所則表示，當初劃設銜接新富路，主要是希望路線能順暢，公所已盡了最大的溝通努力。

草屯鎮廿八號道路新闢工程，昨日在新厝里活動中心舉辦兩場協議價購說明會，上午場氣氛火爆，反對該工程的地主組成的自救會，整場舉白布條和抗議海報，指該路線劃設圖利單方、霸佔民地。

自救會的主要成員以富林路一段六六○巷六戶住戶，及附近木屋業主為主，他們不滿都市計畫委員會劃設的路寬從原來的三十公尺縮為十五公尺，都委會卻未從原中心線兩邊等距內縮，而是「吃單邊」，讓他們必須拆屋，另外木屋則都是有建、使照的合法農舍，卻全部被劃為道路，堅拒拆拒遷。

草屯鎮公所回應，六年前中央都委會決議路寬減為十五公尺，而路線的劃設是為了與新富路順暢銜接，至於有申請建、使照的農舍，地主曾提議路線避開他的農舍，改經另兩地主的土地，惟對方不同意而無解。

據了解，昨日兩場協議價購說明會，已有地主簽同意書，協議的徵收價格約一坪三萬三千元，一分地九百七十萬元，鎮公所認為該價格已與市價接近，而依市價徵收後，徵收費用將增加一億二千萬元，而徵收作業預定年底完成，完成後即交給營建署設計施工。

公所稱完工後 可改善富林路交通

草屯鎮公所說，廿八號道路全長一．四公里，前六百公尺是從新富路銜接，後八百公尺與富林路相接，後段路寬增為十八公尺，工程費用九千萬元，道路完工後可改善富林路尖鋒時間交通打結及車禍頻傳的問題。