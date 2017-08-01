〈中部〉跪求不要焚化爐 線西發動連署

2017-08-01

座落彰濱環評前說明會

〔記者劉曉欣／線西報導〕彰化線西民眾集體跪求不要焚化爐！豐堉資源公司計畫在彰濱線西區環保用地設置事業廢棄物焚化爐，昨天在彰濱線西服務中心舉行環評前的地方說明會，但反焚化爐自救會成員一到現場就拉白布條抗議，並跪求中央退回此案。

自救會成員林國華強調，線西人的生命不值錢嗎？請中央政府退回此案，而居民也會發動連署來繼續抗爭。

昨天的說明會上，由豐堉資源公司董事長林明儒親上火線，但自救會成員一開場就舉布條抗爭表達抗議。線西鄉公所機要秘書蘇韋峻表示，為了後代子孫，就要守護海洋資源；立委王惠美指出，要多聽聽民眾的聲音，民眾安全一定要顧，跑告別式發現，真的在這個區塊肺腺癌的機會比其它地方多，過去線西養鴨產業很好，但因戴奧辛的問題，導致鴨的產業幾乎都沒有了，民眾的擔心不是沒有道理的。

豐堉董座要說話遭打斷

面對民眾抗爭，林明儒懇求「讓他說個話！」但反對民眾不接受，還一度有人看到簡報資料跳出來在螢幕上，就整個人跳上桌上，還拍打發言台，最後林明儒只好宣布「會議結束」，民眾則反駁說是「流會」！

線西鄉長黃浚豪表示，尊重民意為依歸；線西鄉代表會主席王水波，會造成污染，線西很可憐，要來設焚化爐，地方都不知道，都要等到說明會時才會知道。縣議員尤瑞春表示，尊重線西人的意見；縣議員賴清美表示，不要再放污染在線西。

彰縣環局稱會納入民意

彰化縣環保局表示，環評前的公開說明會是必經的程序，民眾的意見都會納入未來環評的考量與評估。