〈中部〉強降雨路基流失 竹崎人車墜溪幸脫困

2017-08-01

阿里山林鐵今繼續停駛

〔記者蔡宗勳、曾迺強、王善嬿／嘉義報導〕海棠颱風遠離引進旺盛西南氣流，為嘉義縣帶來豐沛雨水，強降雨造成多處淹水。昨晨，溪口鄉埤子頭大排及新港鄉六腳大排溢堤，造成溪口美南村天赦庄、新港共和村董厝二百多公頃農田一片汪洋，所幸中午過後雨勢趨緩，傍晚積水漸消退，未釀成重大災情。

阿里山森林鐵路本線（嘉義至奮起湖）及支線祝山線觀日列車，今繼續停駛，若搶修完成預定明天復駛；神木、沼平支線經試運轉安全無虞，今配合阿里山國家森林園區開園，上午九點恢復營運。嘉一七九、一六九線因路基流失、崩塌交通中斷，正由縣府搶修中。

縣府水利處長林谷樺指出，水利署昨發布全縣七個鄉鎮市一級淹水警戒，沿海地區淹水主因是雨勢太大，排水系統宣洩不及，例如布袋在五、六個小時內，降下逾兩百毫米雨量，造成過溝台十七線及嘉一五七線周邊淹水，水深約二、三十公分；荷苞嶼排水系統逼近滿水位，造成朴子市苦瓜寮及鹿草焚化廠周遭積水不退。由於淹水鄉民無法外出，昨午，溪口鄉代理鄉長孫維聰等人搭乘救生艇，送泡麵、麵包、乾糧等物資給庄內十戶受困人家。

嘉義縣長張花冠昨早由副縣長吳芳銘、林谷樺陪同，前往布袋鎮過溝、海埔新生地、菜脯里、太保市勞工住宅和竹崎鄉等地勘災。張強調，因應極端氣候強降雨，已爭取「前瞻建設」包括新庄仔地區滯洪池等多項水利建設，以徹底解決水患。

嘉179線掏空處 週五前搶通

竹崎鄉蘇姓男子昨早八點駕自小客行經嘉一七九線沙坑村大松腳段，因天雨路基流失，連人帶車隨土石滑落溪畔，所幸車損人僅受輕傷。竹崎鄉代理鄉長郭良江說，該路段路基被掏空約五十公尺長，將先以鋼板樁穩固路基，本週五前搶通，再向縣府申報災修工程修復。

嘉縣農作損失初步統計，總面積三百一十公頃、金額一千一百四十四萬三千元。嘉市則有零星積水，國道一號嘉義交流道下方北港路段，昨晨五點多積水近二十公分，警方設交通錐、警戒線管制，約九點風雨減弱，積水漸漸消退。