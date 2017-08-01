〈中部〉頂寮大排溢堤 北港百公頃農田泡水

2017-08-01

〔記者陳燦坤、黃淑莉、林國賢／綜合報導〕受海棠颱風引進西南氣流影響，雲林昨天凌晨下起滂沱大雨，一度造成北港鎮頂寮大排溢堤，上百公頃農田一片汪洋，玉米、地瓜等農作物泡在水中，農民欲哭無淚。

大漲近4成 空心菜批發價每公斤57元

另西螺、莿桐等地區部分菜園淹水，農民冒雨搶收，其中空心菜因泡水產量少、需求大，昨天西螺果菜市場批發價大漲近四成，每公斤五十七元；二期作花生也泡水受損，市場預估價格將維持高檔。

頂寮大排是北港鎮番溝里與溝皂里社區重要排水，昨凌晨大雨狂下，加上山區雨水流下，造成溪水暴漲，一度溢過路面，水深及膝，沿線上百公頃良田全成「魚塭」。蔡姓農民說，當地幾乎遇颱就淹，原本還慶幸尼莎颱風未釀災情，想不到凌晨突然下起大雨，田間種的玉米、水稻或地瓜全都看不到，讓人心痛，幸好水來得快去得也快，住家僥倖逃過一劫。

整治經費高 公所先清兩側雜草、淤泥

北港鎮長張勝智表示，水利署及五河局颱風前已到過現場實勘，認為頂寮大排連同下游牛挑灣溪需一併整治才能解決，所需經費龐大，還須爭取，將先清除河道兩側雜草及淤泥，增寬河面，盼降低河水溢堤風險。

西螺果菜市場表示，昨天蔬菜到貨六百七十公噸，比上週六一千多公噸少了三百多公噸，其中高麗菜到貨量僅一百二十公噸。昨天平均菜價每公斤卅八元，比上週六小跌一元，葉菜類漲多跌少，漲跌幅都不到一成，空心菜因需求大到貨少，每公斤從四十一元漲至五十七元，漲幅近四成。

花生又受災 產量受影響價格難回穩

花生因接連四年遇到災損，價格都維持在三、四十元高檔，不少農民上月才播種，沒想到颱風攪局，一夜大雨，不少地勢低窪的田間泡水。林姓農民透露，目前播種的花生約佔總量三分之一，經過這次颱風侵襲，最擔心根部吸收過多水分而腐爛，即使僥倖躲過一劫，花季及產期延後，產量也將受影響，花生價格難回穩。