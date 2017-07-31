〈南部〉居民淹怕了 台南市安中路成「閘門街」

2017-07-31

〔記者蔡文居、劉婉君／台南報導〕尼莎及海棠颱風接連侵台，台南市安南區安中路一段、同安路口一帶，逢雨必淹，店家淹怕了，沙包、簡易防水閘門紛紛出籠，整條街幾乎家家戶戶都裝有防水閘門，儼然成了一條「閘門街」，店家嘆何時能不再淹水！

另台南市公共自行車T-Bike也啟動防颱作業，租賃據點昨天全面暫停營業，管理單位以繩索將T-Bike固定住，再緊緊綁在固定框架上，避免遭到強風吹得東倒西歪，待陸上颱風警報解除後，才會陸續檢測與恢復營運。而原訂昨下午舉辦的「T-Bike週年慶，府城歡樂遊」活動，也因颱風延至八月六日舉行。

安南區安中路一段為安南區鳳凰里及梅花里社區的重要商圈，街道店家林立，但每雨必淹，居民無奈自嘲是「安中河」。由於本月初一場大雷雨，安中路一段才淹過水，這次颱風又要來，店家、住戶擔心「安中河」再現，為避免下大雨淹進住家，大家昨天忙裝設簡易防水閘門，有的則將鐵門拉下，堆疊沙包擋水，而水利局也調來移動抽水機緊急應變。

當地吳姓里民說：「大家都淹怕了！」如果馬路淹大水，裝設防水閘門也無法完全阻擋積水，因為積水還是會從縫隙竄入，只能輔以舊衣服或用司利康阻擋，但還是滲入，最重要的還是政府趕快解決淹水問題。

南市水利局則表示，當地抽水井及沉水式抽水機組相關工程已在進行，同時市府也於海佃路雨水箱涵下游出口處，海東橋西側公園綠帶，建置應急抽水站，待完工後，即可大幅改善安中路淹水的問題，預計明年汛期可發揮效用。