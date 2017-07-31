〈南部〉曾文水庫持續調節洩洪 勿近河道

2017-07-31

採滾動式檢討 1天半5度變更

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕尼莎遠離，海棠來襲，兩颱風的行蹤飄忽，影響降雨，讓曾文水庫的洩洪作業採滾動式檢討，隨著入流量多少，進行調節性放水，一天半出現五度變更。

而因應尼莎颱風而暫時停開的高鐵，原訂昨天中午正常營運，在清晨調派全線維修人員投入各項巡軌，以及必要的設施檢查後，因相關作業順利，提前在十點就復駛，也引來大批的搭車人潮。

尼莎颱風襲台前，曾文水庫蓄水率約八成四，為預留安全的滯洪空間，上週五晚間六點起就開始調節性放水，採水力發電的方式，當時放流量每秒五十立方米。

隨著集水區持續降雨，曾文水庫上週六早上十點起，再增加永久河道放水道的PRO放流，合計每秒一百立方米進行調節性放水，到了下午四點，又多了溢洪道的洩洪，每秒達四百立方米。

只是前晚七點，因上游不斷入流，溢洪道開了兩道閘門洩洪，連同水力發電與PRO，以每秒合計七百五十立方米進行調節性放水，來到高峰。

尼莎颱風遠離後，雨勢暫歇，昨天上午八點起，每秒放水降為三百五十立方米，前後已五度調整放流量，海棠緊接而來，水利署南區水資源局不敢大意，密切監控中。

南水局副局長簡振源表示，到昨天傍晚，集水區累積降雨量為一百零五毫米，由於上游還有每秒約兩百立方米的入流量，且根據氣象預報，嘉義、台南地區在海棠來襲期間，可能明顯降雨，因此洩洪持續，籲請民眾遠離河岸，確保安全。

目前曾文水庫水位標高二二一．三三公尺，蓄水率約七十九％，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量將近四．三億立方米；而供應大台南民生用水為主的南化水庫，水位標高一七八．七八公尺，蓄水率九十三．六三％，有效蓄水量八千九百萬立方米左右。

芒果農趁天晴 趕緊採收出售

山區芒果正值產季，農民也利用晴朗好天氣時，趕緊採收，分級後批售給商販，避免被颱風吹落，蒙受損失，假日仍未休息，相當辛苦。玉井區農會總幹事黃澄清指出，目前愛文品種的產季已進入尾聲，約剩下一成，而俗稱「九月檨」的凱特即將採收，面對颱風的威脅，必須謹慎因應。