〈南部〉2個月漲4倍 青蔥發批每公斤117元

2017-07-31

零售商要求抓菜蟲

〔記者陳文嬋／高雄報導〕尼莎颱風過境，造成宜蘭青蔥產區減少二成五產量，但中南部產區不受影響，高雄青蔥二月內高漲四倍，昨批發價每公斤飆到一百一十七元，零售商則買到三公斤四百元，大喊吃不消，質疑颱風沒來照樣漲翻天，要求政府幫忙抓菜蟲。

根據高雄果菜市場青蔥批發價，青蔥自六月初豪雨迄今，價格從每公斤二十七元漲至一百一十七元，上漲超過四倍，但交易量僅減少一半，從四千五百多公斤減為二千多公斤，其中上週從八十九元漲至一百一十七元，漲幅達三成。

鳳山區吳姓零售商昨到鳳農果菜市場，購買三公斤青蔥高達四百元，賣給顧客卻是二把五十元，他說，青蔥是家戶必備蔬菜，顧客幾乎人手一把，他為了穩定客源，「賠錢也要賣」，完全不敢漲價，大呼「吃不消！」高麗菜颱風天漲三成，他認為可以接受，但青蔥颱風還沒來，已經漲了幾倍，最近一週從三公斤二百五十元，漲到三公斤四百元，漲幅高達六成，質疑是人為炒作，請政府幫忙抓菜蟲。

高雄梓官農會指出，青蔥夏天太熱長不好，且過去產地價格每公斤十五至二十元，造成農民種植意願不高，目前也非種植期，以供應營養午餐的蔬菜為主。高雄果菜批發市場表示，高雄青蔥產量少，貨源仰賴中部蔬菜生產區供應，上等貨昨收每公斤一百三十一元，最差也有一百元。

農糧署蔬菜產業科表示，青蔥夏季生產面積一千七百多公頃，產區以宜蘭及中部地區為主，六月豪雨造成宜蘭產區減產二成，尼莎颱風過境，宜蘭產區再受損二成五，後續又有海棠颱風接力，民眾預期心理帶動下，青蔥價格才會上漲，預期颱風過後三、四週內回穩。