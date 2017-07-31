〈南部〉撤離民眾堅持返家 市長究責

2017-07-31

5500戶停電 集中在燕巢、大社

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市昨晚停電達五千五百戶，集中在燕巢、大社區。晚間仁武、大社的時雨量都超過三十毫米，造成仁武國道十號下方的和平路積水超過三十公分。

高市府昨晚九點宣布，根據中央氣象局昨晚七點發布的二十小時雨量預測，已達超大豪雨停班停課標準，基於保障市民安全，高雄市今天停班停課。

海棠颱風昨傍晚登陸，預估昨晚至今天清晨五點，高雄山區將降下豪大雨，但茂林區卻有一○六名撤離民眾堅持返家，市長陳菊要求追究茂林區長相關責任，最後一○六人將漏夜撤離。

昨天白天出太陽的高雄市，直到下午四點多，風雨逐漸增強，平均風力達五至六級，最大風力達九級，氣象局預估深夜的最大陣風，可達八至十級。

雨量方面，截至昨天傍晚，桃源區累積雨量已達三四五毫米，茂林也有二三○毫米。

高市府於昨晚六點，舉行海棠颱風第二次工作會議，市長陳菊坐鎮，因應兩颱風接力來襲，高市災害應變中心昨仍維持一級開設，幸好尚未傳出重大災情，只有三人受傷。

高市府協力機構高雄大學指出，海棠颱風登陸後，預估昨晚至今天清晨五點，高雄山區將降下豪大雨，總雨量仍維持原先的九百至一千二百毫米預測，平地則下修為四百至六百毫米。

高市府前天針對六龜、甲仙、那瑪夏、茂林、桃源區等發布土石流黃色警戒區，撤離了約五一○三人，但昨天上午出太陽，茂林區共有一○六名撤離民眾堅持返家，市府與國民黨籍的茂林區長宋能正不斷聯繫，仍無法阻止居民返家，其中還包含洗腎民眾。

陳菊撂重話「出事誰負責」

對此，市長陳菊十分不悅，在昨晚的會議上強調，晚間山區的雨勢大，「萬一發生事情誰負責？」她要求民政局與原民會，將通聯紀錄保存好，作為追究責任的依據。

區長承諾106人全數撤離

陳菊隨後與宋能正視訊連線，宋表示，他已與里長聯繫，下雨狀況掌握中，國軍也隨時待命，至於洗腎的民眾已下山了。

在陳菊撂下重話後，宋能正稍後向民政局長張乃千承諾，將於昨晚把返家的一○六人全數撤離。

此外，尼莎颱風來襲，昨天市府共接獲路面損壞凹洞二○七件、路燈損壞十九件、路樹傾倒四十一株通報，已先行搶修；市府預估海棠颱風的風力較強，對市容的損害將比較嚴重。