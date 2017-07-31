〈南部〉屏東639人撤離 縣長慰問

2017-07-31

〔記者邱芷柔／屏東報導〕雙颱接連來襲，屏東迎來史上最嚴重的極端降雨，沿海鄉鎮陷入淹水困境，原鄉部落則持續撤離安置，昨天因兩颱空檔上午出現大太陽，不少撤離民眾按耐不住想家，縣府團隊、軍警人員不敢鬆懈，縣長潘孟安慰問安置鄉親時特別提醒，百姓安全為最重要考量，除拜託撤離民眾暫時不要急著返家，團隊也將持續投入防災。

昨天白天至下午四點民眾仍感受不到風雨，在三地門山區還能清楚遠眺高雄地標八五大樓，但隨著海棠登陸，雨勢越晚越明顯，屏東西大武山雨量觀測站累積雨量居全台之冠，昨天截至下午五點已超過兩百五十毫米。

屏東山區與沿海低窪地區民眾持續進行撤離安置，包括三地門、佳冬、來義、春日、枋寮、林邊、牡丹、獅子、霧台等地總計撤離六百三十九人，部分依親，部分則至縣府開設的十一處安置所。

積水路面及部分山區危險路段，包括佳冬台十七線自林邊大橋往加油站方向，及羌園村海埔等地區持續進行管制，另外台二十四線德文路口至神山路段實施預警性封閉。

尼莎颱風造成屏東地區累計曾高達三萬六千餘戶停電，經台電動員逾百名工程人員，截至昨天下午五點僅剩下五百四十二戶停電，台電屏東區處處長胡忠興表示，已復電地區如仍有個別用戶尚未來電 ，可利用1911專線通報。