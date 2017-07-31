〈南部〉台東香蕉園 6公頃倒伏

2017-07-31

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣閃過尼莎颱風威脅，昨天至傍晚前風、雨均不如預期，根據台東縣政府農業處初步統計，僅易受強風吹倒的香蕉傳出災情，換算約有六公頃倒伏，但因為昨天中午後雨勢轉大，今天還將進一步確認是否有其他作物受損。

尼莎颱風前晚偏北登陸，對台東地區威脅降低，不過台東市前晚吹了好幾個小時的強風、最大陣風也有八級，台東市部分靠海邊或位在風口的香蕉樹不敵強風倒伏。

去年尼伯特颱風及後續接連颱風、豪雨，造成香蕉農損慘重，今年六月起香蕉盛產、價格大跌，目前台東市市面上零售約一斤十五元，其中植株較小、還未結果的香蕉樹多未受影響，不過仍有零星已套袋的香蕉樹可能因上方果實較重、出現整片攔腰折斷的情況，農民欲哭無淚。

此外，東河鄉文旦柚目前進入中果期，預計九月採收，農民表示，尼莎颱風風雨均不大，再加上泰、北源村文旦產地都是山區、排水不錯，文旦未受損，至於進入採收期的太麻里釋迦也未傳災情。

台東區農業改良場也提醒農友颱風過後注意事項，台東農改場指出，已完成插秧水田在颱風期間可淹水至秧苗葉尖，待風雨後儘速排水，並補施肥料促進生長。釋迦則待天氣晴朗時加強人工授粉次數，颱風後也要加強炭疽病防治；文旦柚及柑橘類風雨過後應注意細菌性潰瘍病防治。