〈南部〉屏20萬隻雞淹死 農畜漁損逾4千萬

2017-07-31

香蕉、木瓜、蓮霧影響最劇

〔記者邱芷柔／屏東報導〕雙颱接連襲台，屏東農民昨天趁著太陽露臉空檔勘災，屏東縣政府農業處指出，根據各鄉鎮公所回報，在新埤、枋寮一帶因為尼莎颱風的極端降雨，近十處禽場受到影響，約近二十萬隻肉雞隻死亡，農產部分以香蕉、木瓜、蓮霧影響最劇，另養殖漁業部分集中在淹水區域，農畜漁產初估損失超過四千萬元。

農業處統計，尼莎颱風雨勢集中在新埤一帶，鄰近鄉鎮為香蕉、木瓜等主要產區，另有蓮霧泡水及部分葉菜類受損情形，初估損失一千三百多萬元；近二十萬隻肉雞死亡損失金額為一千兩百多萬元；沿海養殖漁業因積水未退，損失統計數字仍在攀升，初步回報的以林邊及佳冬鄉養殖赤鰭笛鯛、青斑等損失最多達一千六百萬元。

林邊、佳冬養殖損失1600萬

縣府農業處副處長鄭永裕指出，屏東縣飼養雞隻數量逾一千萬隻，依初報雞隻損失數量來看，不至於影響供應與價格，蔬果類及漁產部分尚未統計結束，雖然尼莎颱風已走，但海棠颱風緊接著襲台，縣府團隊將待颱風遠離後，協助彙整農損情形。

此外，尼莎颱風造成屏東縣部分鄉鎮淹水嚴重，屏縣府社會處表示，若民眾住家有受災事實者，可檢附受災佐證照片，依程序向鄉鎮市公所申請住戶淹水救助或安遷救助，申請期限至八月二十九日截止。