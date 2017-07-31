〈南部〉積水受困 屏警局、春日圖書館收留遊客

2017-07-31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕不願讓你孤單！尼莎颱風雨勢重創南屏東交通，枋寮地區台一線、台十七線及沿山公路，二十九日傍晚一度因積水無法通行，不少遊客被迫滯留在枋寮周邊地區，春日鄉長柯自強及枋寮警分局長蔡耀順，特別開放圖書館及警局辦公室收留遊客，展現屏東人溫情好客一面。

積水難行 異鄉受困疲憊不堪

「只是感同身受的同理心。」蔡耀順說，不少遊客為了「脫困」，在枋寮大小道路找尋便道，卻因為嚴重積水難行，看得出他們臉上的疲倦及無奈，便聯繫同仁協助十三名遊客及車輛，暫時到警局內辦公室休息等待，直到晚間八點道路水退後安全離開。

同樣情況也發生在沿山公路一八五線，不少遊客進退兩難情況下，春日鄉長柯自強靈機一動，在縣府原民處長伍麗華協助下，分別在春日鄉圖書館收容三十七人，七佳社福館收容十人，雖然有些克難，但遊客們大都認為「屏東相當友善又貼心」。

屏縣府原民處長伍麗華表示，這四十七名遊客都是為了避開積水路段，改駛沿山公路的遊客，不料兩端仍難通行，在軍方及警方協助下，都在春日鄉度過難忘一夜，「算是另類友善遊客的方式。」。

遊客︰警及時送暖 遊屏東真放心

受助的遊客小汝說，最近常有沖繩跟墾丁旅遊花費的比較，其實台灣最大的優勢就是「人情味」，在異鄉風強雨驟又封路情況下，能夠安穩度過一個晚上，絕非金錢能衡量。

台中小風說，在茫茫無助的時刻，員警主動上前詢問是否需要幫助，還引導至警局休息，讓疲憊不堪的身心得到療癒，「到屏東旅遊真的很放心。」