〈台北都會〉世大運選手村 基地台支撐架倒塌

2017-07-31

〔記者郭安家／台北報導〕台北世大運八月十九日登場，但尼莎颱風前腳剛走、海棠颱風後腳就到，根據世大運執委會統計，尼莎風災期間，台北小巨蛋世大運籃球賽決賽場館、台北田徑場開閉幕場館，皆有移動式臨時柵欄倒塌，位於新北市林口選手村Ａ區，則有中華電信基地台支撐架倒塌，但選手村餐廳完好。

對於各界擔心世大運開閉幕場館未來能否因應颱風？世大運執委會執行長、北市府秘書長蘇麗瓊昨早於世大運選手村受訪時指出，只要颱風過後，仍留有廿四小時，場館會完全恢復，若留有十二小時則可部分恢復，且開閉幕典禮進行是沒有問題；她強調，開閉幕承辦團隊及世大運文化處都有做好準備、反應快速。

根據世大運執委會統計，尼莎颱風期間，台北小巨蛋世大運籃球賽決賽場館、台北田徑場開閉幕場館，皆有移動式臨時柵欄倒塌，分別通知相關單位處理；至於林口選手村Ａ區，則有中華電信非固定式基地台支撐架倒塌，北市府已通知中華電信修復。

世大運資通訊管理處副處長李孟軒表示，當時選手村固定基地台時，考量有地下防水層，根基無法打太深，推估臨時性基地台會被吹倒，應是太高所致；世大運執委會說，會將基地台Ｃ型鋼固定底層，上層也會用Ｃ型鋼固定於牆面，並以鋼索與路樹樁點固定。

蘇麗瓊昨感謝團隊及市府跨局處合作，事先防範工作都有做好準備，並指台北市長柯文哲先前一直強調，要針對世大運場館的颱風、地震、強降雨狀況作兵棋演練，所以大家都有警覺性。