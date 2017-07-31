〈台北都會〉登山步道7成私地 市府不考慮徵收

2017-07-31

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市北投區軍艦岩六月發生有私有地主把登山口封路，欲自行開發，台北市大地處經溝通未果，因此須另闢登山路口。大地處解釋，台北市列管的一○五公里登山步道中，有七成左右為私人所有的既成道路，也就是俗稱的「保甲路」。他們說，保甲路的修繕或使用都必須經過地主同意，甚至也發生過地主不同意登山步道須只能繞道而行。面臨「管用不合一」狀況，大地處僅說局處預算有限，因此不會考慮徵收。

大地處解釋，保甲路是指從過去採茶、農業的既成道路，或是日治時代就用作通行的計畫道路，北市府列管的登山步道共一三○條，總長約一○五公里，除了三成產權歸公有地外，七成都是保甲路。

大地處指出，山區土地往往無開發價值，因此只要取得地主土地使用許可書就能施作工程；偶爾也有地主要求政府出錢徵收，但大地處也解釋，一年山區步道維護管理預算僅六千萬元，因此不會考慮徵收；若地主不願意，就會選擇繞道而行，無論是軍艦岩及過去的四獸山虎山溪步道因地主要做田園使用，都是這樣處理。

而也有地主並不想自己管理土地，盼政府幫忙維護。對此，大地處表示，會評估道路是否有公眾通行，地主願意無償提供使用才會介入管理。

大地處也提醒，部分山友往往喜歡走市府未列管的山區小徑，不小心就會誤闖私有土地，若民眾因此受傷，不僅國賠或民事賠償難以成立，還可能會被地主加告私闖民地，提醒民眾注意。