〈台北都會〉北市中小學7成校外教學 2集團得標

2017-07-31

議員疑獨厚特定團體

〔記者郭安家／台北報導〕國中小、高中每年都會委託廠商舉辦校外教學、畢業旅行，不過，民進黨市議員周柏雅調閱前年和去年資料，發現北市有高達七成標案由「鴻禧集團」和「龍興集團」及旗下公司輪流得標，估計去年得標金額共二．八億元、占總標案金額的八成，昨質疑北市府獨厚特定團體。

周柏雅發現，北市國中小、高中校外教學前五大得標廠商，幾乎由「鴻禧、遠流、遠創、喜來登、麗緻、金銀島、隆興、聯進」幾家公司輪流得標，有網友指「遠流、遠創、喜來登、麗緻、金銀島」疑似是「鴻禧」關係企業，網路也查得到「隆興、聯進」屬於「龍興」的公司，指標案掌握於兩大集團手上；且母、子公司地址、電話一樣。截至昨晚八點為止，無法取得相關業者回應。

他舉二○一六年高中校外教學標案為例，遠流旅行社占總標案件數四十六％，鴻禧、金銀島旅行社各占十一％，喜來登、麗緻旅行社分別占五％；該五家關係企業共取得約二．八九億元標案後，剩下的公司僅取得約兩成的標案，顯示校外教學標案僅掌握在少數公司手中。

周柏雅說，許多縣市校外教學、畢業旅行標案，也由這幾家公司承包，之前新北市政風室接獲檢舉，質疑特定業者以飯店綁房間，使其他業者無法取得足夠團體床位，導致無法得標，被點名的就是鴻禧集團，要求市府要給家長一個交代。

教局：請政風介入關心

對此，教育局表示，為了讓校外教學、畢業旅行更有教學意義，學校設有行程規劃小組，除老師、學校行政代表外，家長委員更提高到四分之一以上；校外教學、畢旅等採購案，接循「政府採購法」，各校也是獨立辦理，標案都會在政府採購網公開，若有興趣業者都可以來標。對於議員質疑，後續還是會請政風單位介入關心，釐清是否有問題。