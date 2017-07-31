〈台北都會〉尼莎掃倒逾千棵路樹 北市45人受傷

2017-07-31

今天正常上班上課

〔記者鍾泓良、郭安家、蔡亞樺／台北報導〕今年首度襲台的「尼莎」颱風前晚帶來強勁風勢，造成台北市區路樹傾倒、廣告招牌掉落，北北基也宣布昨天停班停課，市長柯文哲更提醒，「沒事在家看電視及上網就好，不要隨意外出找麻煩」，但仍有四十五人因外出風大跌倒受傷。豈料，昨日颱風天放晴，各大百貨公司出現人潮，打臉氣象預報。

而隨著輕度颱風「海棠」昨晚也於屏東登陸，但因未達停班停課標準，北北基昨晚宣布今天正常上班上課。至昨晚為止，仍有七百四十五戶用電還未恢復。

但台北市副市長鄧家基昨早於災害應變中心受訪指出，截至早上八點四十分，北市受傷送醫達四十五人次。北市府統計，尼莎颱風期間，北市民眾因風大跌倒有廿多件、玻璃等物品割傷有十六件、還有四件騎車摔倒。就連柯文哲也於臉書說，檢討這次風災，北市傷者多半為在颱風侵襲期間風大跌倒，或是在外遭玻璃碎片割傷等，這顯然是北市府宣導不足。

700多戶仍停電 台電搶修

另外，北市停電戶數最多達二．二九萬戶，截至昨晚七點半，包括文山區四二四戶、士林區三一九戶、零星區域二戶仍停電。其中士林區溪山里里長簡清波坦言，僅知有一條電纜未輸電，但截至晚間台電人員還在搶修、找出問題，他將會與台電人員徹夜搶修。

強勁風勢也讓昨天上午台北市街道出現大量斷枝、落葉，北市環保局清潔隊員昨一早進行街道清掃復舊工作，截至昨下午五點止，動員四千兩百人、清運車輛八五○輛，廢棄物量達一○四○公噸，環保局表示，市區主、次要道路清理復原搶在今日上班前完成。

主次要幹道完成疏通

環保局表示，清理工作以斷折的樹枝落葉、招牌帆布，還有折損雨傘等雜物為主，清潔隊員也針對主、次要道路進行環境打掃清理，而前一天因颱風停收垃圾，昨晚加班收運垃圾，因此清掃工作持續到晚間，同時協助進入到八米以下巷道清掃，預計在今日完成。

另外，尼莎颱風造成北市一千五百七十五棵路樹傾倒，公園處動員七百人搶災，公園處長黃立遠表示，這次路樹傾倒狀況集中在文山、松山及北投，昨天下午已經完成主、次要幹道疏通，路樹扶正則預計今天下班時間完成，公園復舊則是在明天下班前完成。

而接連颱風是否影響全市復舊作業，黃補充，若海棠也嚴重影響到北市，那麼災情數量就會增加，就沒有辦法照原本的預期完成。