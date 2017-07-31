〈台北都會〉尼莎一夜怒吼 新北近10萬戶停電

2017-07-31

基隆8千多戶停電

〔記者何玉華、俞肇福、李雅雯／新北報導〕尼莎颱風快閃離台，北台灣昨天艷陽高照，不過，前一晚的強風，造成停泊在基隆港的麗娜輪纜繩斷裂，撞上停泊一旁的兩艘軍艦，三艘船體都有損傷，所幸無人受傷。此外，各地災情以強風造成的路樹傾倒、招牌掉落、圍籬及鐵皮倒塌為主，電力供應上，新北累計停電近十萬戶，基隆也達八千餘戶停電。

坪林一民宅半倒

中央氣象局昨天下午解除尼莎陸上颱風警報，新北市災害應變中心總計受理七九八件災害案件，且以路樹傾倒、停電及圍籬鐵皮倒塌為多數，停電戶數達九萬九千八百九十九戶，集中在新店區等市境南側；另坪林區上德里大粗坑有一棟磚造民宅被強風吹毀半倒，所幸無人受傷。

基隆市消防局接獲災情通報二百九十二件，有廿二人受傷送醫，多數傷勢不嚴重，一人重傷。

北海岸在日前兩次梅雨滯留鋒面襲台期間受損嚴重，這次僅有零星樹倒、電線垂落等情形，石門區公所主任秘書林俊宏說，各種零星狀況都迅速排除，淡水擔心之前街道積水的情形再發生，也特別在竹圍地區加設抽水機待命，幸好不需要派上用場。

由於天氣晴朗，風景區、百貨公司都出現人潮，台二線往淡水、三芝、石門方向，一早就出現車潮，淡水老街、金色水岸和北海岸白沙灣等景點人潮不少，沿途商家生意相當好；民眾林泓毅說，本來就規劃要到北海岸玩，一早看天氣很好、沒什麼風雨，就照計畫出遊，對於公布停班停課卻出大太陽，他認為「尊重氣象專業吧！」