〈北部〉外籍漁工颱風天留守漁船 被批

2017-07-31

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕漁業署今年五月訂定發布新規定，未滿一百噸的漁船，當地方政府發布停止上班上課時，船員應該全數上岸避風，但是這次尼莎颱風直撲宜蘭，縣內卻仍有一千多名外籍漁工留守船上，宜蘭縣漁工職業工會痛批簡直草菅人命。宜蘭代理縣長吳澤成昨天表示，岸置中心完成後免費讓船員預警性撤離，找到船主和漁工兩全其美的辦法。

今年五月漁業署訂定發布「颱風期間漁船進港及船員避風處理原則」，其中規定，地方政府宣布停止上班上課時，未滿一百噸的中、小型漁船船員應該全數上岸，五月四日發布後即日起生效，但是今年尼莎颱風侵台時，宜蘭縣內仍有一千七百三十一人留置船上，且大部分都是屬於未滿一百噸的漁船船員。

宜蘭代理縣長吳澤成昨天到蘇澳區漁會了解外籍漁工颱風期間的安置狀況，船主林欣川忿忿不平表示，南方澳漁港是台灣最安全的漁港，每次颱風來，所有船都是從碼頭開始環環相扣綁住，船員和船長都要輪番留守，確保船隻安全，因為一旦其中一艘船的繩索斷掉，整排船都會出問題，如果強硬叫漁工都要到岸上，這些船怎麼辦？

「明明有規定卻沒有實施，簡直草菅人命。」宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示，外籍漁工在颱風期間還被要求留守船上，早已行之多年，罔顧人命，今年有這樣的處理原則，卻放著不用，根本就是忽視這些漁工的人身安全，應該盡量讓漁工住到岸置中心。

吳澤成表示，這次颱風期間還是有船員留在船上，如果船主讓船員上岸安置有困難的話，等到岸置中心完工後，遇到颱風時會依照預警性撤離原則，讓船員住到岸置中心，並且不收取任何費用，找到保障船主財產安全與船員人身安全兩全其美的辦法。農業處漁管所表示，漁業署和勞動部共投入一千兩百萬元經費整修岸置中心，預計今年底完工，將可收容六百多名外籍漁工。