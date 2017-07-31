〈北部〉宜蘭近4萬戶仍停電 最快今晚復電

2017-07-31

頭城濱海公路 13根電線桿傾倒

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕尼莎颱風雖然走得快，但是風力也大，頭城濱海公路沿路有十三根電線桿傾倒，橫跨道路中央，造成交通阻斷，颱風更一度造成二十萬用戶停電，經台電搶修，昨天剩下將近四萬戶尚未復電，宜蘭代理縣長吳澤成要求今天中午前全面復原，為人民解決切身問題，台電表示，已經加派人力在風雨中搶修，最快今天晚上能完成全面供電。

尼莎颱風前晚登陸宜蘭，陣風達到十六級，頭城鎮濱海公路台二線上，有十三根電線桿橫倒路上，不但造成停電，道路也因此阻斷，一整排電線桿倒塌讓民眾驚呼，這是要進行跨欄障礙賽一樣，不但要繞路通行，也擔心會不會再有電線桿倒掉。

台電調派升空車及人力搶修

宜蘭縣內停電戶數因尼莎風力強勁，一度造成將近二十萬用戶停電，台電昨天一早就加派人力搶修，經過昨天一整天的修復，停電用戶降到四萬戶尚未恢復供電，包含宜蘭市上萬戶、頭城鎮七千多戶與冬山鄉和壯圍鄉尚有六千多戶停電。

「早一小時、早一秒為人民解決問題。」吳澤成昨天在復原工作會議中，聽到台電表示今天晚上才能全面復電後，顯得有點動怒。他說，路燈、號誌都跟人民安全切身相關，雖然台電人員很辛苦，但是這麼多理由誰聽得下去？停電問題應要盡早解決，希望今天中午就能完全全面復電。

台電表示，今天中午前完全復原真的有困難，全縣電桿倒了四十支左右，光扶起一支就很耗費時間，而且大多數都是零散的倒伏，反而更需要搶修時間，預計今天晚上就能讓四萬用戶全面復電。

台電指出，這次風災的搶救速度已經比去年加倍，昨天加派五、六個區處的人力，盡量加快復電速度，不斷從西部調派升空車來，以節省人員爬桿消耗的體力，總公司也以宜蘭搶修為第一優先，希望早點解決民眾停電問題。