〈北部〉尼莎橫掃花蓮 農損近百公頃

2017-07-31

金額初估500萬 香蕉受災最嚴重

〔記者花孟璟／花蓮報導〕尼莎颱風前腳剛走，海棠颱風緊接著報到，雖然尼莎沒有直接在花蓮登陸，但前晚持續約一到二小時的強風大雨仍導致農作物受損，其中以香蕉倒伏及折枝損失較嚴重總計五十三公頃，至於西瓜瓜藤蜷曲約二百公頃的部分，則需一週後才能評估實際損失。截至昨日下午五時，農損總計面積約九十九公頃，金額初估約五百萬元，各鄉鎮市目前持續查報中。

尼莎颱風沒在花東登陸還一路北偏，沒有直接於花東登陸，農業損失部分，受損面積最大的是香蕉，遭到強風導致倒伏、破葉以及折枝等損失，包括新城鄉三公頃、花蓮市二公頃、吉安鄉三公頃、壽豐鄉及鳳林鎮、光復鄉各損失十五公頃，總面積五十三公頃。

此外，吉安鄉栽種最多的芋頭也有葉片破損，影響芋頭生長，受損面積約二十公頃；玉米則受損約九公頃，包括吉安鄉玉米斷莖四公頃、壽豐鄉的硬質玉米倒伏約五公頃。

其他農損包括吉安的蔥折莖五公頃，以及苦瓜、絲瓜、番石榴、茄子等零星損失。

至於秀林鄉、萬榮鄉及東海岸的豐濱鄉，以及瑞穗鄉以南到玉里、富里鄉都沒有提報農業災情。

鳳林西瓜約200公頃瓜藤捲曲

縣府農業處處長羅文龍說，颱風前最擔心落果的花蓮文旦柚，包括瑞穗鶴岡、玉里等產區都只有受風面的山坡地植株發生零星落果，沒有傳出重大災情；倒是花蓮鳳林、玉里的二期西瓜目前處於「小果」，鳳林西瓜約二百公頃二期西瓜的瓜藤出現捲曲、葉片摩擦等情形，但災情預估在一週後才會明顯出現。

花蓮縣長傅崐萁昨主持花蓮縣防災會報，傅崐萁說，海棠颱風接力從南部登陸，因此花蓮縣仍積極準備防災相關措施。

行政院東部服務中心執行長許傳盛，昨天下午也與吉安鄉農會總幹事張德奇、農糧署東區副分署長陳吉村、花蓮區農改場秘書宣大平等，前往了解花蓮縣農損情況。許傳盛說，他希望救災、防災不分地方中央，以維護民眾的生命財產安全為唯一目標。